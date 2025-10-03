En la mañana de este viernes 3 de octubre se registró un ataque con arma de fuego contra guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en las afueras de la cárcel La Modelo, en la ciudad de Bogotá.

Lea: Con globos y palomas blancas despidieron en Medellín a B King, asesinado en México

Según las primeras versiones, hacia las 6:30 a. m. cuatro sujetos que se movilizaban en motocicletas dispararon contra un grupo de funcionarios del Inpec, hiriendo a tres de ellos, para luego darse a la huida.

Los guardias fueron llevados de inmediato a un centro asistencial cercano, donde pese a los esfuerzos médicos uno de ellos falleció debido a la gravedad de las heridas.

Lea: Protesta por Palestina en Bogotá terminó en disturbios y vandalismo contra la policía

El funcionario del Inpec que resultó muerto tras el ataque armado fue identificado como Miguel Muñoz Llano, mientras que los heridos responden a los nombres de Jefferson Vásquez Páez y Carlos Martínez Navarrete, cuyo estado de salud aún se desconoce.

De acuerdo con la emisora capitalina ‘W Radio’, la Policía y la Fiscalía reforzaron la seguridad en el hospital donde se encuentran los funcionarios heridos.

Lea: “No le tengo miedo Petro”: responden al presidente tras ordenar denunciar a candidatos presidenciales por incitar a la fuerza pública a desobedecerlo

Asimismo, las autoridades despliegan acciones para dar con la ubicación e identidad de los responsables del ataque.