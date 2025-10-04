Dos pistoleros que se transportaban en una motocicleta irrumpieron hacia las 4:20 de la tarde de este viernes 3 de octubre en una barbería localizada en el sector de Pinar del Río, en la vía a Juan Mina, y atacaron a balazos a jóvenes que se encontraban en el lugar. Dos personas quedaron sin vida en el sitio. Mientras que una tercera víctima falleció en el Camino del barrio El Pueblo.

La Policía Metropolitana de Barranquilla señaló que el crimen se perpetró dentro de un local comercial ubicado en la diagonal 141 con transversal 33, cuando sujetos llegaron hasta la entrada y uno de ellos descendió para abrir fuego contra los clientes.

“Las víctimas se encontraban al interior de una barbería en un segundo piso, cuando fueron abordadas por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta pulsar de color negra. Sin mediar palabra, el parrillero ingresó al local desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones, causando heridas a los que se encontraban en el lugar. Posteriormente, los agresores emprendieron la huida con rumbo desconocido”, comunicó la autoridad en un informe preliminar.

Las víctimas fatales fueron identificadas en el lugar como José Robles Rocha, de 24 años; Jeferson Villegas Ramírez, de 31 años, y Alejandro Osorio Piñeres, de 24.

Esta nueva masacre ocurrió en medio del anuncio de un cese de actividades criminales en Barranquilla y su área metropolitana, en específico homicidios y extorsiones, firmado este jueves 2 de octubre en la cárcel La Picota de Bogotá entre Digno Palomino Rodríguez y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, los dos máximos cabecillas de ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’, respectivamente.

En el acuerdo, los jefes criminales manifestaron ante Camilo Pineda Serje, delegado de la Consejería Comisionada de Paz (CCP) en el departamento de Atlántico y facilitador del proceso de paz urbana en Barranquilla con grupos criminales de este territorio, comprometerse a un cese de actividades ilícitas hasta el próximo 20 de enero de 2026 “como gesto inicial de voluntad de paz y desescalamiento del conflicto”.

El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana, manifestó que se investigaba qué estructura criminal estaba detrás del atentado y anunció un equipo especial de detectives para esclarecerlo.

“La Policía Metropolitana, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta las investigaciones correspondientes y dispuso de un equipo especializado de la SIJIN y de inteligencia para esclarecer los móviles del hecho e identificar y capturar a los responsables de la estructura delincuencial”, destacó la autoridad.

En Barranquilla y su área metropolitana no se registraba una masacre desde el pasado mes de julio. Recordemos que para esa fecha se perpetró el homicidio múltiple en el barrio La Fe de Soledad, en donde murieron tres allegados de Otón Alfredo Peralta Estupiñán, cabecilla de la estructura criminal ‘Los Costeños’.

En junio, en Puerto Colombia, también se perpetró otro hecho criminal que se cobró las vidas de tres personas y otras nueve resultaron heridas como resultado de un atentado que derivó de un enfrentamiento entre asistentes al lugar, al parecer, por la pérdida de una droga sintética o Tussi.