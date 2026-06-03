Un integrante del Ejército Nacional falleció y otros dos uniformados sufrieron afectaciones luego de un ataque con drones acondicionados con explosivos, presuntamente ejecutado por miembros del ELN en el municipio de Teorama, Norte de Santander.

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El hecho se registró este martes 2 de junio en la vereda Los Negritos, ubicada en la región del Catatumbo, mientras unidades del Batallón Especial Energético y Vial N.º 21 desarrollaban operaciones destinadas a garantizar la seguridad de los habitantes del sector, según informó la Fuerza de Tarea Vulcano a través de un comunicado.

De acuerdo con el reporte oficial, los atacantes habrían empleado aeronaves no tripuladas adaptadas para transportar y lanzar artefactos explosivos contra las tropas que se encontraban en la zona.

Como resultado del ataque, murió el soldado profesional Wilson Andrés Guevara Bermeo. Además, uno de los militares sufrió heridas, mientras que otro presentó síntomas asociados al impacto de las explosiones.

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Los uniformados fueron trasladados de manera inmediata a la ciudad de Cúcuta en aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, donde permanecen bajo atención médica especializada.

Tras lo ocurrido, el Ejército Nacional expresó su rechazo al uso de drones con explosivos por parte de organizaciones armadas ilegales y advirtió sobre los riesgos que este tipo de acciones representa tanto para los integrantes de la Fuerza Pública como para la población civil que habita en la región.