La Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará la imputación de cargos contra ocho personas que, presuntamente, harían parte de una estructura transnacional dedicada al ingreso ilegal de ropa femenina y accesorios al territorio nacional mediante la cadena de tiendas Lili Pink.

Lea más: Crisis humanitaria en el Catatumbo: combates armados provocan el desplazamiento masivo de casi 800 personas en El Tarra

Los señalados son Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.

Según la Fiscalía, “un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales radicó una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra ocho personas señaladas de integrar una red transnacional dedicada al ingreso de ropa femenina y accesorios de contrabando al país”.

Entre los investigados figuran Max Abadi y su hijo David, reconocidos por haber fundado la marca Lili Pink en 2006 en el sector de Toberín, al norte de Bogotá. Años después, en 2015, la propiedad de la marca pasó al holding panameño Lili Brands, mientras que su operación continuó bajo la franquicia Fast Moda S.A.S.

Ver más: Soldado muere y dos militares más resultan heridos tras ataque con drones en zona rural de Teorama

De acuerdo con las pesquisas adelantadas por el ente acusador, la organización habría utilizado diferentes mecanismos para introducir al país prendas de vestir, juguetes y cosméticos de manera irregular. Las autoridades estiman que estas operaciones habrían facilitado el lavado de activos por cerca de 730.000 millones de pesos, además del ingreso de mercancía de contrabando valorada en más de 75.000 millones de pesos.

Por estos hechos, la Fiscalía prevé imputarles los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Asimismo, la diligencia judicial quedó programada para el próximo 24 de junio en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, donde la Fiscalía expondrá los elementos materiales probatorios y demás evidencias recopiladas durante la investigación.

Lea también: Petro acusa a Trump de traicionar acuerdo de no intervención tras respaldar a De la Espriella

Con este procedimiento, el organismo busca que un juez de control de garantías avale formalmente la imputación de los cargos contra los presuntos implicados.

Tras conocerse las investigaciones, la empresa manifestó en su momento que atendería los requerimientos de las autoridades competentes y colaboraría con el desarrollo del proceso, con el fin de proteger la reputación de la marca.

Finalmente, cabe recordar que dentro de este caso ya fue judicializado Walter Martínez, señalado de tener vínculos con el conglomerado empresarial relacionado con Lili Pink. El hombre fue capturado en Barranquilla durante un operativo de las autoridades y posteriormente enviado a un centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, quien consideró que representaba un riesgo para la sociedad y que podría interferir en el desarrollo del proceso judicial.

Además: Hallan 11 menores muertos entre 48 cuerpos tras combates de las Farc en Guaviare