Por:  Redacción Judiciales

Un siniestro vial se registró en la tarde del pasado martes 17 de febrero en la Vía Oriental, a la altura del puente peatonal del barrio El Tesoro, en el municipio de Malambo, donde una niña de 9 años perdió la vida tras caer de una motocicleta eléctrica.

Según se conoció, la menor se desplazaba como parrillera junto a su mamá, proveniente del municipio de Calamar, cuando una tractomula les pasó muy cerca, provocando que la motocicleta se desestabilizara y ambas cayeran sobre la vía.

Producto del fuerte impacto, la niña sufrió un golpe severo en la cabeza, por lo que fue trasladada de urgencia a la Clínica Campbell, donde falleció minutos después de su ingreso pese a los esfuerzos médicos.

Se conoció que la menor era hija única y residía junto a su madre en el municipio de Malambo.

Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer responsabilidades en este lamentable hecho.