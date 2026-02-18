En medio de los operativos de seguridad desplegados durante el Carnaval de Barranquilla, la Policía Nacional logró la captura de cinco personas y la recuperación de 52 teléfonos celulares que habían sido hurtados en distintos eventos masivos de la ciudad.

Las acciones fueron adelantadas por unidades del Grupo de Protección y Servicios Especiales, en desarrollo de la estrategia Turismo Seguro y el plan Carnaval Seguro 2026.

Los presuntos delincuentes fueron ubicados al interior de un hotel del centro de Barranquilla, donde se hallaron los equipos móviles, avaluados en más de 108 millones de pesos.

Según las investigaciones preliminares, los capturados habrían llegado desde otras regiones del país para cometer hurtos bajo la modalidad de cosquilleo, aprovechando la aglomeración de personas durante las festividades.

Los cinco implicados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de receptación, mientras avanzan las investigaciones judiciales.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, reiteró que los operativos continuarán durante toda la temporada para garantizar la seguridad de propios y visitantes, e hizo un llamado a denunciar cualquier hecho sospechoso a través de la línea 123 o la Línea Contra el Crimen, con absoluta reserva.