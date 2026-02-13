Un largo proceso investigativo y de seguimiento culminó en la captura de un hombre de 43 años, señalado de presuntamente asesinar a sus suegros. De acuerdo con la Policía Nacional, en el departamento del Cesar, unidades de la Seccional de Investigación Criminal, en articulación con personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el GAULA Militar, llegaron hasta una finca en la vereda Las Camelias, municipio de Chimichagua, donde se escondía el supuesto asesino.

En ese predio los uniformados hicieron efectiva una orden de captura vigente, emitida por la Fiscalía 10 Local del municipio de Arauquita, Arauca.

De acuerdo con la información obtenida en el proceso investigativo, los hechos por los cuales es acusado el hoy detenido se relacionan con un homicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2024, en el municipio de Arauquita, en el que resultaron víctimas dos personas, quienes eran los suegros del capturado, y habrían sido atacadas con arma contundente tipo machete, en medio de una situación derivada de conflictos familiares.

Al parecer, el individuo había llegado al Cesar a los pocos días del hecho, logrando conseguir trabajo en fincas del sector.

Posterior a la captura este ciudadano fue puesto a disposición de la autoridad solicitante para que se defina su situación judicial.

