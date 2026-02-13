En el espacio sagrado de Seykukwi, en territorio ancestral del pueblo arhuaco, en Valledupar, se realizó el acto de entrega del Programa Corazón del Mundo, con la presencia de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, y las autoridades tradicionales del pueblo arhuaco, junto al cabildo gobernador, Zarwawiko Torres Torres.

Lea más: Emergencias por frente frío en Santa Marta arroja 2.827 familias afectadas

Este proyecto es una iniciativa de salvaguarda, cuidado, conservación y restauración del territorio ancestral de la Línea Negra, orientada por la Ley de Origen y el sistema de conocimiento del pueblo arhuaco, que reconoce la Sierra Nevada como un sistema vivo e interconectado, fundamental para el equilibrio de la vida, y articula acciones de ordenamiento ancestral, protección de los espacios sagrados y gobernanza ambiental indígena, en el marco de acuerdos concertados con el Estado.

Comunicaciones de la Confederación Indígena Tayrona

Durante el acto, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, destacó el compromiso del Gobierno nacional con la protección de la Sierra Nevada, que es el corazón del mundo y tiene que cuidarse.

Ver más: Ideam advierte que lluvias seguirán afectando varios departamentos de Colombia

Por su parte, el Cabildo Gobernador del pueblo Arhuaco, Zarwawiko Torres Torres, resaltó el significado de este avance para los pueblos originarios de la Sierra Nevada:

“Nosotros, los moradores milenarios de la Sierra Nevada de Santa Marta, valoramos y agradecemos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por las acciones y gestiones realizadas ante el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, con la aprobación del Programa Corazón del Mundo, una iniciativa del pueblo Arhuaco para continuar realizando acciones de cuidado y defensa de la naturaleza y del planeta en general”.

Comunicaciones de la Confederación Indígena Tayrona

Lo anterior, es un paso fundamental en el reconocimiento del ordenamiento ancestral del territorio y del papel de los pueblos indígenas como autoridades ambientales.

Lea también: Gremio de la seguridad privada advierte sobre vigilancia con conserjes y no con personal capacitado: “Esto es muy peligroso”