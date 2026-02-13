A propósito de las emergencias que se han presentado en Córdoba por las lluvias registradas en las últimas semanas, la senadora Andrea Padilla, de Alianza Verde, anunció el envío de ayudas para los animales damnificados en ese departamento.

Leer también: La alcaldía de Montería insta a las empresas de servicios públicos a acelerar la reactivación de la margen occidental

Por medio de un video en sus redes sociales, la congresista anunció que se logró enviar 3,2 toneladas de ayudas, que incluye medicamentos, alimentos y guacales.

Todo se recolectó, de acuerdo a Padilla, gracias a una iniciativa que contó con el respaldo de diferentes empresas privadas. También se le ha entregado dinero en efectivo a defensores de los animales que se están encargando de transportar a estos seres a lugares seguros.

Esta campaña contó con la participación de empresas como Avianca, Deprisa, Nutrión, Diverpool y la Fundación Ruta Animal.

También se conoció que la distribución de ayudas está a cargo de la médica veterinaria Ximena Maestra, directora de la Ruta Ecoanimal y el Proyecto ALA, así como de otros actores que participan con la misión de entregar los alimentos, medicamentos y demás elementos.

“Gracias a ellos, garantizaremos que las ayudas lleguen a animales de todo el departamento, pues lamentablemente, hasta ahora, las donaciones se han concentrado en Montería”, sostuvo la senadora animalista.

La Alcaldía de Montería, hace algunos días, destacó que los animales que están junto a sus familias en los albergues de la ciudad están recibiendo alimentos y atención veterinaria.

Importante: Presidente Petro asegura que Córdoba “vuelve a estar en manos de paras”

El alcalde Hugo Kerguelén García y la gestora Social Diana Sierra Márquez reiteraron el compromiso del gobierno local con la protección integral durante la emergencia y por ello piden ayuda para los animales que en estos momentos requieren concentrado para caninos y felino, maíz para aves, concentrado para cerdos, medicamentos de uso veterinario (antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios) e insumos de bioseguridad como guantes y tapabocas.

“En esta situación no estamos dejando a nadie atrás. Los animales hacen parte de las familias y merecen atención, cuidado y dignidad. Protegerlos también es una forma de proteger a nuestras comunidades”, expresó el mandatario monteriano.