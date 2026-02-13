En desarrollo de un consejo más de ministros liderado por el presidente Gustavo Petro para seguir analizando la situación de emergencia en la que se encuentra el departamento de Córdoba a raíz de las inundaciones provocadas por dos frentes fríos, el mandatario de los colombianos aseguró que ese territorio sigue estando en manos de paramilitares.

En su intervención, esta vez desde la Casa de Nariño, dijo concretamente que Córdoba “vuelva a estar en manos de ‘paras’ con ganaderías extensivas” y ante ello instó a la ANT, a la Unidad de Víctimas y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) adelantar las acciones para ubicar predios ocultos por funcionarios amigos de los paras.

“Hay que encontrar toda la tierra escondida en la Unidad de Víctimas por funcionarios amigos de los paras, también hay tierra escondida en la Fiscalía General de la Nación y en la SAE”, ordenó el Presidente de la República, indicando que existe una mafia en el Estado, en especial en el nordeste antioqueño.

A propósito de este tema, Petro también informó que le fue entregado al Ejército Nacional una hacienda que pertenecía a alias ‘El Alacrán’ cuyo administrador había construido un laboratorio de cocaína subterráneo.