Iván Cepeda, senador y precandidato presidencial, se pronunció tras la suspensión provisional del decreto que establecía el incremento del salario mínimo, decisión tomada por el Consejo de Estado.

Lea más. Urgente: Consejo de Estado suspende provisionalmente decreto del salario mínimo 2026

A través de su cuenta de X, Cepeda calificó la medida como “arbitraria y regresiva” y señaló que representa un golpe contra las políticas sociales impulsadas por el Gobierno.

La medida cautelar, que obliga a expedir un nuevo decreto transitorio mientras se evalúa la legalidad del aumento, ha generado reacciones tanto políticas como económicas. Cepeda vinculó su declaración con la defensa del denominado ‘salario vital’, concepto promovido por el Ejecutivo dentro de su política social.

Asimismo, en su publicación, el senador manifestó un rechazo a la decisión judicial, argumentando que afecta directamente a los trabajadores del país. Según escribió, la suspensión constituye un “nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, que buscan el bienestar y el progreso para las trabajadoras y los trabajadores de Colombia”.

Ver más. Para el ministro Benedetti la suspensión provisional del incremento del salario mínimo es “una decisión política”: “No quieren ayudar a los menos favorecidos”

Además, añadió que, a su juicio, esta determinación judicial “demuestra es la resistencia” frente a la ampliación de derechos para sectores históricamente afectados por la desigualdad. En este contexto, afirmó que decisiones como esta tienden a perpetuar las brechas sociales existentes.

También advirtió sobre un posible rechazo ciudadano. En su mensaje señaló que el país atraviesa un proceso de transformación social y que la medida será respondida con movilización pública.

“Se equivocan en materia grave: el país cambió. Esta arbitraria suspensión tendrá el más fuerte rechazo, que se expresará en las calles y en la movilización social”.

Lea también: Gobierno tiene 8 días para expedir un decreto transitorio recalculando el salario mínimo 2026