Uno de los primeros que reaccionó a la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto del incremento del salario mínimo 2026 fue el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El funcionario asegura que para él se trata de una decisión política y que tendrá consecuencias políticas durante las campañas para las elecciones.

“Las élites que tienen influencia en el Congreso y las altas cortes no quieren ayudar a los menos favorecidos de Colombia. Para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas cuando la gente decida quién está a favor de los menos favorecidos y quiénes están del lado de las élites”, se lee en una publicación del ministro en su cuenta de X.

La medida cautelar, adoptada por un magistrado ponente, obliga al Gobierno a expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días, cumpliendo con los parámetros legales y constitucionales vigentes.

Según lo informado, el magistrado que revisa la legalidad del decreto, que contemplaba un aumento del 23,7%, ordenó una suspensión provisional mientras se analiza la demanda en su fondo. Esto significa que los efectos legales del aumento quedan momentáneamente congelados hasta que el Ejecutivo expida un nuevo acto administrativo que cumpla con los requisitos técnicos establecidos por la ley.

Hay que dejar claro que los trabajadores que devengan este ingreso recibirán su pago del 15 de febrero con el aumento del 23.7%, pues la medida no tiene efectos inmediatos sobre los pagos de nómina ya procesados, garantizando la estabilidad económica de los empleados en el corto plazo.

“Eso va en contra de la Constitución, porque la Constitución dice que hay que buscar un salario vital más que un salario mínimo”, agregó Benedetti en Blu Radio.

“Hay personas que ya han recibido su sueldo y es un derecho adquirido. Yo no entendería cómo ya un derecho adquirido se puede echar para atrás”, añadió.