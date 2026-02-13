El Consejo de Estado decidió suspender de manera provisional los efectos del decreto que establecía el incremento del salario mínimo 2026.

Lea más: Gobierno tiene 8 días para expedir un decreto transitorio recalculando el salario mínimo 2026

La información fue difundida inicialmente por el periodista Ricardo Ospina durante la emisión de Mañanas Blu. Esta medida cautelar, adoptada por un magistrado ponente, obliga al Gobierno a expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días, cumpliendo con los parámetros legales y constitucionales vigentes.

Según lo informado, el magistrado que revisa la legalidad del decreto, que contemplaba un aumento del 23,7%, ordenó una suspensión provisional mientras se analiza la demanda en su fondo. Esto significa que los efectos legales del aumento quedan momentáneamente congelados hasta que el Ejecutivo expida un nuevo acto administrativo que cumpla con los requisitos técnicos establecidos por la ley.

Asimismo, el fallo judicial destaca que el nuevo decreto deberá ser transitorio y aplicar de manera integral los criterios legales y constitucionales relacionados con la fijación del salario mínimo.

Ver más: Gobierno prepara decreto para obligar al sistema financiero a destinar recursos hacia sectores productivos

Por otro lado, el Gobierno del presidente Gustavo Petro tendrá un plazo de ocho días para emitir un decreto ajustado a los parámetros técnicos definidos por la normativa vigente. Entre estos criterios se incluyen indicadores como la inflación, la productividad y la situación económica, los cuales deben considerarse dentro de un proceso de concertación entre empresarios, trabajadores y el Estado.

La resolución aclara que el incremento salarial no puede obedecer únicamente a una determinación política, sino que debe sustentarse en criterios objetivos previamente establecidos.

Reacción de Benedetti

Por otro lado, tras conocerse la decisión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó que no había recibido notificación formal al momento de la entrevista conBluRadio, aunque reconoció que el Gobierno esperaba un fallo en ese sentido.

Lea también: Petro anunció que habrá nuevos “decretos de inversiones forzosas”: “La banca me engañó; se llevan la plata fuera del país”

“No, señor, yo estaba esperando turno para hablar aquí en Blu cuando me enteraron de la situación, el Gobierno desde hace dos días la estaba esperando”, manifestó.

Además, admitió sorpresa por la materialización de la suspensión, aunque señaló que existían versiones previas sobre la posible suspensión. En sus primeras impresiones, cuestionó el fondo de la decisión. “Eso va en contra de la Constitución, porque la Constitución dice que hay que buscar es un salario vital más que un salario mínimo”.