El presidente Gustavo Petro, en medio del consejo de ministros realizado este jueves 12 de febrero, en relación a la declaración de emergencia económica para recaudar recursos para la atención de los damnificados por las inundaciones en Córdoba y otras zonas del país, arremetió contra los bancos, asegurando que “lo engañaron”.

El mandatario se refirió a un pacto que se hizo entre el Gobierno y los bancos en agosto de 2024, que contemplaba el desembolso de 250 billones de pesos en 18 meses para vivienda, agricultura, turismo y economía popular.

Para el jefe de Estado, el acuerdo no se cumplió, porque los créditos no se orientaron a la producción ni al crédito asociativo, sino que se concentraron en el consumo. Se trató de un acuerdo llamado Pacto por el Crédito que en su momento marcó un modelo de concertación público-privada que evitaba una imposición legal.

“Saldrán decretos de inversión forzosa… La banca me engañó porque se hizo un pacto que era en vez de presentar el proyecto de ley de reforma de inversión forzosa, aumentándole para el mundo urbano y el mundo rural", dijo el presidente en el consejo de ministros.

Y agregó: “Entonces no hay casi ningún crédito asociativo, no se desplazaron hacia la producción, que era la propuesta, siguen sin el crédito de consumo y se llevan la plata fuera del país”.

Las inversiones forzosas son un mecanismo en el que los bancos tienen que dirigir un porcentaje fijo de los ahorros del público a cierto tipo de inversiones obligatorias.

Generalmente el Estado usa estos decretos para inyectar recursos a ciertos sectores que considera sin suficiente acceso a créditos.

Germán Ávila, el ministro de Hacienda, agregó que este no sería el único mecanismo para movilizar recursos en el sistema financiero. Añadió que buscarán sistemas de créditos con tasas compensadas mediante organizaciones especializadas en esos campos, como Finagro y el Banco Agrario.

“También mediante Bancoldex buscaremos asignar las tasas compensadas, además de las inversiones forzosas que usted mencionó”, concluyó Ávila.