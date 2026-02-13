En el marco de la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda prepara un impuesto temporal al patrimonio dirigido exclusivamente a las grandes empresas en el país. La medida busca recaudar cerca de 8 billones de pesos para atender los efectos de la crisis climática que ha dejado graves afectaciones en varias regiones.

Asimismo, según la propuesta, se ha explicado que el tributo estaría dirigido exclusivamente a grandes compañías con un patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (Unidad de valor tributario), es decir, más de 10.400 millones de pesos. Según los cálculos oficiales, alrededor de 15.000 empresas entrarían en la base gravable, principalmente de los sectores financiero, energético, industrial, minero y de infraestructura.

La propuesta contempla tarifas progresivas que irían del 0,6 % al 1,2 % del patrimonio, dependiendo del tamaño de los activos. El Ministerio de Hacienda sostiene que el diseño busca que el esfuerzo fiscal recaiga en quienes tienen mayor capacidad económica, sin afectar a personas naturales ni a pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, la iniciativa ya genera debate en el ámbito económico y académico. Diversos gremios han advertido que gravar el patrimonio, y no las utilidades, puede afectar la capacidad de inversión y expansión de las compañías, incluso en periodos en los que no registren ganancias significativas.

Posibles efectos en inversión y empleo

Aunque el Ejecutivo insiste en que el impuesto no tocará directamente el bolsillo de los ciudadanos, expertos señalan que podrían presentarse efectos indirectos. Uno de los principales temores es una eventual reducción en la inversión privada, motor clave para la generación de empleo formal.

También se advierte un posible efecto en los mercados financieros. Varias de las compañías que entrarían en la base del impuesto cotizan en bolsa o hacen parte de portafolios de fondos de pensiones, por lo que una disminución en su rentabilidad podría incidir en los rendimientos de ahorro de largo plazo de millones de colombianos.

La aclaración del presidente

Durante el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro respondió a las críticas y explicó el alcance de la medida.

“Ya salió una gran crítica muy cínica, porque son los grandes empresarios. El ministro de Hacienda hablaba en su decreto de 200 mil UVT y la gente no sabe qué es UVT. Entonces la prensa insinúa que todas las empresas van a pagar el nuevo impuesto, pero estamos hablando de las más grandes”, afirmó el mandatario.

Finalmente, el Gobierno busca dejar claro que el tributo no será generalizado, sino focalizado en el segmento empresarial de mayor tamaño.

