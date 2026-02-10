El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció este martes que el Gobierno nacional propondrá un impuesto al patrimonio dirigido a las grandes empresas, con el objetivo de recaudar alrededor de 8 billones de pesos, valor que, según aseguró, requiere la reconstrucción de las zonas impactadas por las intensas lluvias que está viviendo el país.

El jefe de la cartera de Hacienda afirmó que estas empresas pagarían una tarifa de 0,6 %, y no afectaría a las pequeñas ni medianas empresas. Mientras que los patrimonios de hasta 600.000 UVT, es decir, de unos 30.000 millones de pesos, tendrían que asumir una tasa de 1,2 %.

“Propondremos una emergencia económica en la que nos queremos concentrar en un impuesto al patrimonio a las personas jurídicas que sea progresivo y que no afecte a la pequeña y mediana empresa”, dijo el funcionario.

La iniciativa consiste en que el impuesto aplique a las personas jurídicas que tengan patrimonios líquidos de 200.000 UVT (Unidad de Valor Tributario), lo que equivale a unos 10.000 millones de pesos, según explicó el ministro.

Cabe señalar que este anuncio se da una semana después de que la Corte Constitucional suspendiera de manera provisional el decreto de emergencia económica que publicó el Gobierno Petro en diciembre, con el objetivo de recaudar el faltante del Presupuesto General de la Nación de este 2026 que llega a 16,3 billones de pesos.

Ante las graves emergencias en el país, a causa de las inundaciones derivadas del frente frío, el jefe de Estado le solicitó hace unos días a la Corte que levante la suspensión de dicho decreto para continuar con el recaudo y atender el desastre que enfrentan algunos departamentos.

Igualmente, el presidente Petro solicitó investigar las inundaciones en Sucre, Chocó, Córdoba, y Bolívar, y aseguró que “dejaron llenar los embalses por simple codicia”.