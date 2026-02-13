El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, suspendió este viernes provisionalmente el decreto con el que el Gobierno aumentó en un 23,7 % el salario mínimo para el 2026 y le ordenó expedir uno nuevo en un plazo máximo de ocho días.

Leer más: Consejo de Estado suspende provisionalmente decreto del salario mínimo 2026

El tribunal ordenó al Gobierno que emita “un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se profiera decisión de fondo en el proceso” ya que, por su alto impacto económico, el aumento del mínimo ha sido demandado por empresarios y juristas.

El salario mínimo vital para el año en curso fue fijado el pasado 30 de diciembre en dos millones de pesos (unos 546 dólares), incluido el auxilio de transporte, y, según el Gobierno, beneficia a unos 2,3 millones de trabajadores, el 10 % de los asalariados del país.

Le puede interesar: Gobierno tiene 8 días para expedir un decreto transitorio recalculando el salario mínimo 2026

La decisión del Alto Tribunal generó una ola de reacciones por parte de los diferentes sectores políticos en Colombia. Uno de los primeros en pronunciarse por parte del Gobierno nacional fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien afirmó que las altas cortes “o quieren ayudar a los menos favorecidos”. Además, el funcionaria señaló que se trata de una “decisión política”.

“Me acabo de enterar que el Consejo de Estado tumbó provisionalmente el Salario Mínimo Vital. Las élites que tienen influencia en el Congreso y las altas cortes no quieren ayudar a los menos favorecidos de Colombia. Para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas cuando la gente decida quién está a favor de los menos favorecidos y quiénes están del lado de las élites.”, dijo Benedetti.

Lea además: Para el ministro Benedetti la suspensión provisional del incremento del salario mínimo es “una decisión política”: “No quieren ayudar a los menos favorecidos”

Me acabo de enterar que el Consejo de Estado tumbó provisionalmente el Salario Mínimo Vital. Las élites que tienen influencia en el Congreso y las altas cortes no quieren ayudar a los menos favorecidos de Colombia. Para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa.… pic.twitter.com/PmyfLdrlIg — Armando Benedetti (@AABenedetti) February 13, 2026

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, calificó de “nefasta” la decisión del Consejo de Estado.

“En todo caso, esta es una pésima decisión del Consejo de Estado, con todo respeto por la decisión de esta Corte, pero es una nefasta decisión contra los trabajadores de Colombia (...) estamos hablando de cerca de 9 o 10 millones de personas, de colombianos y colombianas”, manifestó en diálogo con ‘Caracol radio’.

Le puede interesar: Salario mínimo 2026: pago del 15 de febrero se hará con el aumento del 23,7 %

Andrés Hernández, asesor de comunicaciones del Gobierno, convocó a los trabajadores a las calles.

“Ante la decisión del Consejo de Estado de suspender el salario vital, todos debemos salir a las calles.”, expresó desde su cuenta de X.

Ante la decisión del Consejo de Estado de suspender el salario vital, todos debemos salir a las calles. — Andrés Hernández Ramírez (@AndresCamiloHR) February 13, 2026

A este llamado se unió el precandidato presidencial Roy Barreras, quien afirmó que todo se trata de un “ataque que afecta a todos los trabajadores de Colombia”.

“TODOS A LAS PLAZAS. Mañana es quincena, es un acto insensible y debemos rodear al presidente en este ataque que afecta a todos los trabajadores de Colombia.”, indicó.

Atención!

TODOS A LAS PLAZAS.

Mañana es quincena, es un acto insensible y debemos rodear al presidente en este ataque que afecta a todos los trabajadores de colombia. pic.twitter.com/OGQmbwqxFP — Roy Barreras (@RoyBarreras) February 13, 2026

Daniel Quintero se sumó a la ola de cuestionamientos: “Indignante la decisión del Consejo de Estado de suspender el aumento del salario mínimo. El pueblo debe manifestarse masivamente en las calles ante este atropello a sus derechos.”

Indignante la decisión del Consejo de Estado de suspender el aumento del salario mínimo. El pueblo debe manifestarse masivamente en las calles ante este atropello a sus derechos. — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) February 13, 2026

La senadora Martha Peralta aseguró que existe un bloqueo institucional y que buscan detener las reformas del gobierno Petro.

“¡Inaceptable, indignante, deshonroso! La decisión del Consejo de Estado de suspender el salario mínimo de $2 millones es lamentable. ¡Existe un bloqueo institucional al cambio en este país! Es innegable que quieren detener como sea cualquier reforma de este gobierno.”, escribió.

“En un país donde millones de familias no llegan a fin de mes, frenar un aumento que buscaba dignificar el ingreso es un mensaje profundamente equivocado. Siempre encuentran argumentos para proteger privilegios, pero cuando se trata de mejorarles la vida a los trabajadores, ahí sí aparecen los obstáculos. Suspender un salario digno no es neutral: golpea directamente a quienes viven de su esfuerzo diario.”, añadió.

¡Inaceptable, indignante, deshonroso!La decisión del Consejo de Estado de suspender el salario mínimo de $2 millones es lamentable.



¡Existe un bloqueo institucional al cambio en este país! Es innegable que quieren detener como sea cualquier reforma de este gobierno.



En un… — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) February 13, 2026

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, expresó: “Está arbitrariedad y esta afrenta a la lucha contra la desigualdad y la pobreza debe poner de pie a todos los trabajadores de Colombia.”