El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas se pronunció este jueves frente a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que establecía un incremento del 23 % en el salario mínimo legal vigente (SMLV), una medida que ha generado reacciones en el escenario político y económico del país.

“La Sección Segunda del Consejo de Estado acaba de suspender el incremento del salario mínimo del 23 %. Mi propuesta es clara: debemos defender ese aumento salarial”, afirmó el aspirante presidencial, al considerar que el ajuste es clave para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

Cárdenas hizo un llamado a los nueve candidatos que integran la Gran Consulta por Colombia para suscribir un acuerdo político que garantice que el incremento salarial no sea revertido, pero que al mismo tiempo contemple mecanismos para proteger a los empresarios y empleadores frente al impacto del ajuste.

Según el candidato, la defensa del aumento debe ir acompañada de medidas que alivien la carga económica de las empresas.

“Eso significa bajarles la carga tributaria, reducir impuestos y aliviar costos para que ese salario se pueda pagar. No a la suspensión del aumento; sí al pago del incremento salarial, pero generando las condiciones para que los empleadores puedan cumplir”, enfatizó.

En ese contexto, Cárdenas también planteó la necesidad de impulsar la formalización laboral mediante la reducción de los costos de contratación, con el objetivo de que más trabajadores informales puedan acceder a empleos formales y a los beneficios del salario mínimo, del que hoy se encuentran cada vez más alejados.

A un mes de las elecciones presidenciales, el candidato aseguró que su propuesta busca “un equilibrio entre la protección del ingreso de los trabajadores y el fortalecimiento de la capacidad de las empresas para sostener el empleo, estimular la formalización y dinamizar la economía del país”.