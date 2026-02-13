Con el propósito de avanzar en el plan de reactivación de la margen occidental de Montería tras la emergencia ocasionada por las inundaciones, el alcalde Hugo Kerguelén García lideró una reunión estratégica con gerentes y representantes de las empresas de servicios públicos que operan en la ciudad.

Durante el encuentro fueron definidas acciones prioritarias para garantizar el restablecimiento progresivo de los servicios y permitir que las familias afectadas puedan retornar a sus hogares en el menor tiempo posible.

“Tenemos que trabajar de manera rápida. La gente quiere regresar a sus casas y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para retornar a nuestra vida habitual. Para eso necesitamos el trabajo conjunto con todas las empresas de servicios públicos”, expresó el mandatario durante el encuentro en el que participaron las empresas Veolia, Afinia, Urbaser y Elec.

El mandatario explicó que el proceso de recuperación se desarrollará por etapas: primero será el desagüe de los sectores afectados mediante la instalación de bombas, especialmente en la vía que conecta la Comuna 1 con la Comuna 2, con descarga directa al río Sinú.

Posteriormente será la energización, limpieza general y reposición del alumbrado público.

Acciones por empresa

La empresa Urbaser ya tiene en operación las acciones de recogida de residuos y, a partir del lunes 16 de febrero iniciará jornadas especiales de recolección de inservibles con volquetas en los sectores afectados, facilitando la disposición adecuada de residuos tras el descenso de las aguas.

De igual forma, la empresa Elec desmontó postes y cableado en zonas críticas y, como medida preventiva, desenergizó los parques en áreas urbanas y rurales para evitar riesgos. Actualmente adelanta un diagnóstico de redes, cuyo cableado es en aluminio, y realizará inicialmente trabajos de mantenimiento.

El barrio El Dorado será priorizado y en los alojamientos temporales ya fue instalado alumbrado público. Una vez Urbaser avance en la limpieza de los sectores, Elec intervendrá con el restablecimiento del alumbrado.

Por su parte, Afinia implementó brigadas técnicas y notificó a los clientes urbanos y rurales afectados sobre la suspensión preventiva del servicio por razones de seguridad. La compañía anunció que durante febrero y marzo no se entregarán facturas de energía; estas serán emitidas en abril.

Además adelanta la revisión de equipos de medición para determinar posibles reposiciones, así como la toma de lecturas y la implementación de esquemas de financiación para los usuarios afectados. La energización la realizarán de manera gradual, dependiendo del descenso del nivel del agua.

En la actualidad el barrio Vallejo, uno de los más afectados, cuenta con un 50% del servicio restablecido y El Dorado con un 30 %.

El resto de sectores permanece sin energía, debido a que no es posible restablecer el servicio sin antes evacuar las aguas. El pasado domingo realizaron trabajos para energizar sectores de la Comuna 2 y para este viernes 13 de febrero ya queda energizada una parte adicional de El Dorado.

Recuperación vial y maquinaria

El alcalde de Montería también indicó que las vías no pavimentadas serán raspadas y arregladas una vez se completen las labores de limpieza. La maquinaria amarilla del municipio trabaja de manera ininterrumpida en los sectores más afectados.

“Primero desaguamos, luego energizamos, limpiamos y restablecemos el alumbrado público. Tenemos que trabajar rápidamente porque nuestra gente necesita volver a la normalidad. Les pido a todas las empresas la máxima colaboración para restablecer todo lo más pronto posible”, concluyó el mandatario.