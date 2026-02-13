Con el fin de proteger la vida e integridad de los usuarios de la vía, la Gobernación de Córdoba adoptó medidas preventivas de movilidad mediante el Decreto 00049 de 11 de febrero de 2026, orientadas a garantizar la seguridad vial en diferentes corredores del departamento.

Leer también: Imágenes satelitales de Córdoba dan cuenta de la magnitud de las inundaciones que azotan el departamento

Son zonas en las que se han presentado afectaciones por cuenta del fenómeno climático atípico que generó inundaciones en varios municipios y que impactaron de forma negativa la infraestructura vial.

De acuerdo con el aludido decreto las restricciones aplican en los siguientes puntos:

- Vía Los Morales – Valencia.

- Puente sobre la quebrada Aguas Prietas.

- Municipio de Tierralta en el tramo conocido como “Gramalote”.

- - Municipio de Puerto Escondido, en el sector Puente Caño Viejo.

Las medidas adoptadas restringen el tránsito habilitado únicamente por un carril y la prohibición temporal el paso de vehículos de carga pesada y maquinaria.

Importante: Definen hoja de ruta para proteger a las familias damnificadas en Montería

Estas acciones preventivas buscan reducir riesgos y salvaguardar la integridad de conductores, pasajeros y peatones que transitan por estos sectores.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara le agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía en esta medida mientras se superan las condiciones que dieron origen a estas medidas.