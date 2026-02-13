Las autoridades civiles y de la Policía Metropolitana de Montería definieron la tarde de este jueves 12 de febrero nuevas medidas de seguridad tendientes a proteger a las familias damnificadas por los estragos del atípico fenómeno climático.

Lea también: “El honorable presidente Petro es todo un hp”: Juan Carlos Pinzón critica declaratoria de emergencia económica

Durante un consejo extraordinario de seguridad las autoridades definieron reforzar la seguridad en albergues y zonas de riesgo.

La Policía Metropolitana de Montería bajo el liderazgo del coronel Héctor Ruiz Arias ha desplegado un componente de vigilancia especial para acompañar a las cerca de 7.000 personas que se encuentran actualmente en albergues temporales.

El personal uniformado mantiene una intervención constante en estos puntos con el objetivo de mitigar problemas de convivencia y prevenir cualquier tipo de violencia que pueda surgir debido a la situación de emergencia.

Lea también: Trabajos eléctricos programados dejarán sin luz a varios sectores de Barranquilla este viernes

Estas acciones se enmarcan en el censo oficial que ya registra a 23.700 ciudadanos afectados, a quienes se les brinda atención y seguridad de forma prioritaria.

“Desde la Policía Nacional participamos activamente en este consejo de seguridad extraordinario, donde definimos la hoja de ruta operativa para garantizar el orden público y la protección de las familias damnificadas. Nuestro componente especial permanece en los albergues y en las zonas críticas, priorizando la seguridad y la convivencia ciudadana durante esta emergencia”, aseguró el oficial que a su vez le hizo un llamado a la tolerancia y a la calma entre los habitantes de los sectores afectados, recordando que todas las capacidades institucionales están desplegadas para proteger la vida y los bienes de los monterianos.

Incluso en las horas nocturnas y a bordo de embarcaciones los policías patrullan las zonas inundadas de Montería.

Lea también: Incertidumbre laboral en el sur del Cesar por posible desalojo de hacienda

Del consejo de seguridad participaron además la Fiscalía General de la Nación y la oficina de Gestión del Riesgo.