La empresa Air-e Intervenida informó que este viernes 13 de febrero se realizarán maniobras técnicas y obras de infraestructura eléctrica que implicarán suspensiones programadas del servicio en distintos sectores de la ciudad, como parte de las labores de optimización y modernización de la red de distribución.

En el circuito Juan Mina, el suministro será interrumpido entre las 8:00 a. m. y las 8:52 a. m. en la carrera 38, entre calles 100 y 120, así como en el corregimiento de Juan Mina y zonas aledañas a lo largo de la vía desde el kilómetro 1 hasta el 8. Posteriormente, entre las 8:52 a. m. y las 9:23 a. m., el corte se trasladará a las calles 111 a 129 entre carreras 16B y 38, en sectores de La Pradera y tramos de la vía a Juan Mina entre los kilómetros 1 y 6.

De manera paralela, entre las 8:10 a. m. y las 4:00 p. m., personal técnico instalará un poste y nuevas redes eléctricas en la carrera 74 con calle 87, en el barrio Villa Carolina, al norte de Barranquilla, trabajos que buscan fortalecer la capacidad del sistema y reducir fallas futuras.

Por otro lado, usuarios del circuito Trinidad podrían presentar interrupciones entre las 11:30 a. m. y las 3:00 p. m., aunque la empresa aclaró que en este caso la suspensión solo ocurriría si se presentan sobrecargas durante los trabajos. Las zonas que podrían verse afectadas comprenden las calles 75 a 77B entre la Vía 40 y carrera 71 en La Concepción; las calles 77A y 78 con Vía 40; y el sector de El Castillo 2, entre calles 78 y 79 y carreras 73 a 78.

Estas intervenciones hacen parte del plan de mantenimiento preventivo que la compañía viene ejecutando en distintos puntos del Atlántico, con el fin de mejorar la continuidad del servicio, reducir riesgos técnicos y garantizar mayor estabilidad eléctrica en temporadas de alta demanda. Air-e Intervenida recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias y agradeció la comprensión de la comunidad mientras se desarrollan las labores.