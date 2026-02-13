En el marco de la Calamidad Pública declarada por el frente frío y las inundaciones, la Alcaldía de Montería hizo un llamado urgente al sector comercial, inmobiliario y a la ciudadanía en general para actuar con ética, empatía y responsabilidad social frente a la difícil situación que atraviesa el municipio.

El alcalde Hugo Kerguelén García aseguró que la emergencia no es una cifra técnica ni un dato aislado, sino una realidad que hoy golpea con fuerza a la margen izquierda, especialmente a las comunas 1 y 2, y a 18 corregimientos que superan las 202.000 hectáreas afectadas y miles de familias monterianas que lo han perdido casi todo.

Ante esto reporta que ha recibido reportes sobre incrementos injustificados en los precios de artículos de primera necesidad, materiales de asistencia y servicios inmobiliarios, situación que genera preocupación en medio de una emergencia humanitaria.

“Este no es un momento para sacar ventaja del dolor ajeno. Hoy más que nunca debemos demostrar de qué estamos hechos los monterianos. La solidaridad y el juego limpio tienen que estar por encima de cualquier interés económico”, señaló el alcalde.

Al sector comercial lo invitó a convertirse en facilitador de la ayuda humanitaria, evitando alzas que dificulten el acceso a productos básicos para las familias afectadas y para quienes hoy están donando de manera desinteresada, y al inmobiliario, lo insta a tener sensibilidad y condiciones justas para las familias que han tenido que abandonar sus viviendas en las comunas 1 y 2, muchas de las cuales buscan un techo temporal mientras se supera la emergencia.

“No permitamos que la especulación opaque el esfuerzo de miles de ciudadanos que hoy están donando, ayudando y trabajando sin descanso. Esta es una prueba de carácter colectivo. Montería ha demostrado que es resiliente y solidaria, y de esta emergencia vamos a salir unidos y más fuertes. En momentos de crisis el compromiso ciudadano es fundamental para proteger la vida y reconstruir el territorio”, concluyó el mandatario de los monterianos.