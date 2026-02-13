Valledupar a lo largo de su historia se ha conocido por esos grandes exponentes del folclor vallenato, que ha llevado el nombre de esta tierra a todos los rincones del mundo. Sin embargo, muchos de quienes lo representan se han quedado rezagados, sin algún tipo de beneficios que los ampare.

Por ello, ha nacido una iniciativa legislativa orientada a sus condiciones de vida, iniciando con un proyecto de ley que les permita tener una vivienda de interés social para aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad y así puedan tener una mejor calidad de vida.

El planteamiento parte del diagnóstico sobre la falta de garantías laborales y de protección social para músicos tradicionales. Muchos de ellos no cuentan con una pensión o una renta que los ayude a tener un mejor vivir, además que en la mayoría son personas de la tercera edad.

En este orden de ideas, con recursos públicos podría conducirse a la viabilidad financiera para el proyecto de vivienda y que este sea de orden nacional, el cual no ampararía únicamente a los juglares vallenatos sino a todos aquellos exponentes culturales.

Para analizar lo que sería dicho proyecto, en la capital del Cesar se realizó un encuentro cultural con la participación de exponentes del folclor vallenato como Rodolfo Castilla, Jesualdo Ustáriz ‘Zurdo Ustariz’, Fabio Zuleta y Tico Rojano.

Rodolfo Castilla, quien hizo parte de agrupaciones vallenatas de Diomedes Díaz, Poncho Zuleta, Martín Elías, Jorge Oñate y Silvestre Dangond, manifestó que llevar al Congreso la iniciativa de reconocer el futuro de quienes han trabajado por el vallenato, es dignificar su legado en este folclor.

Asimismo, Jesualdo Ustáriz, conocido como el ‘Zurdo Ustariz’, aplaude la propuesta como un llamado a consolidar esfuerzos colectivos para preservar esta tradición.

El encuentro terminó con la intervención de Raúl Machado, exalcalde de Becerril, en dos oportunidades, y actual aspirante a la Cámara de Representantes del Cesar, quien aseguró que trabajar desde las regiones por el folclor vallenato, permitirá su preservación hacia las nuevas generaciones, además de garantizar estabilidad a quienes han sido referentes y juglares de este género.

Esta iniciativa, se suma a la aprobación del proyecto de ley que establece el 14 de abril como el Día Nacional de la Cultura Vallenata, en homenaje a ‘Francisco El Hombre’, el cual fue aprobado en noviembre del año pasado, en el Senado de la República.