En cercanías al sector de Bahía Hondita en el municipio de Uribia, Alta Guajira, personal de Inteligencia de la Armada Nacional en coordinación con tropas del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, lograron ubicar un complejo astillero artesanal oculto en el árido desierto para la fabricación de semisumergibles y el transporte del mismo hacia aguas del mar Caribe para ser cargados con clorhidrato de cocaína con destino a Europa.

La ruta transatlántica que comprende el Caribe oriental desde Colombia pasando por las Antillas hasta llegar hasta el continente europeo.

Se conoció que este centro logístico era operado por organizaciones transnacionales al servicio del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo.

Una vez confirmada la información se activó una robusta operación conjunta en la que durante cinco días sostenidos hicieron sobrevuelos aeronaves que desde los cielos monitoreaban la zona y garantizaban el ingreso seguro de las tropas en tierra. Entre tanto, unidades navales de la Armada se posicionaron en el área de operaciones, para realizar un cierre marítimo. Mientras que, tropas del Ejército Nacional y unidades de Infantería de Marina ingresaban por tierra.

Este centro logístico gravitacional clandestino contaba con capacidad para la construcción y adecuación de semisumergibles, allí se encontraron un fusil, un revólver y materiales para fabricación en fibra de vidrio, maquinaria pesada, remolques especializados (cama baja) y elementos logísticos destinados al almacenamiento y transporte de combustible, evidenciando la existencia de una infraestructura estable para el sostenimiento de estas actividades ilícitas.

Paralelamente, cerca de la zona, Unidades de Reacción Rápida de Guardacostas, medios aeronavales y Comandos Navales de la Fuerza Naval del Caribe hallaron en una bahía que conecta con aguas abiertas, un semisumergible listo para ser lanzado al mar, con capacidad estimada para transportar hasta 10 toneladas de droga, el cual estaba equipado con dos motores. Además, incautaron una lancha rápida de bajo perfil con capacidad de carga cercana a las tres toneladas de sustancias ilícitas y propulsada por cuatro motores de alta potencia. En el área también fueron encontrados más de 3.000 galones de combustible, equipos de navegación satelital y sistemas de comunicación.

Ante la presión y despliegue operacional, estas estructuras criminales dejaron abandonado el complejo artesanal que fue destruido de manera controlada conforme a los protocolos establecidos.