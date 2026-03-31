La comunicación terrestre entre los departamentos de Magdalena y La Guajira fue restablecida con la entrada en operación del puente militar que instalaron sobre el río Mendihuaca, en la Transversal del Caribe.

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El puente, con capacidad de carga de hasta 52 toneladas, entró a operar doce días después de que el personal del Batallón de Ingenieros Militares del Ejército Nacional lo instalara en articulación con el Instituto Nacional de Vías y la gobernación del Magdalena. Fue suministrado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Cortesía UNGRD

Esta importante arteria de comunicación en el Caribe se vio afectada por los efectos de los frentes fríos del pasado mes de febrero que derribaron el puente de concreto el 3 de febrero.

Con la instalación del puente metálico modular prefabricado se benefician más de 150 mil personas. Tiene 64 metros de longitud y 4,20 metros de ancho.

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Cortesía UNGRD

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo sostuvo que con “esto estamos respondiendo con soluciones rápidas y efectivas a las emergencias generadas por el frente frío. La instalación de este puente permite restablecer la movilidad segura entre dos departamentos y avanzar en la fase de recuperación temprana”.

Por su parte el director de Invías, Juan Guillermo Jiménez, dijo que han garantizado una solución definitiva y segura para la movilidad de la Troncal del Caribe mantenimiento una constante supervisión de las obras.

Cortesía UNGRD

Tras la demolición de la estructura colapsada y la adecuación de los estribos fue entregada la obra con los más altos estándares técnicos para esta temporada de turismo.

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Para la estructura y su instalación la Unidad destinó 4.300 millones de pesos, mientras que Invías aportó 1600 millones de pesos para la demolición del puente colapsado y la gobernación del Magdalena aportó cerca de 500 millones de pesos para el apoyo logístico.