Previo a la realización de la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, el Gobierno nacional confirmó la participación de 45 países, que se darán cita en Santa Marta con el objetivo de avanzar en la construcción de una alianza internacional que permita acelerar la transición energética y disminuir la dependencia global de los combustibles fósiles.

“El presidente Gustavo Petro ha convocado al mundo a dar un paso histórico: avanzar hacia la transición más allá de los combustibles fósiles. Hoy, 45 países ya han confirmado su participación en la Conferencia y 2.608 organizaciones y comunidades se han sumado a este llamado, participando desde ahora en los Diálogos Virtuales por sectores y poblaciones”, señaló la ministra.

Vélez Torres también destacó que esta Conferencia constituye un espacio sin precedentes, porque reúne no solo a países altamente vulnerables a la crisis climática, como los Estados insulares de Tuvalu, Vanuatu y Palau, sino también a naciones productoras de hidrocarburos de distintas regiones del mundo, entre ellas Canadá, Reino Unido, Noruega y Australia.

A la fecha se cuenta con una amplia representación de países de todas las regiones del mundo, productores y consumidores, que incluyen a Alemania, Angola, Austria, Bélgica, Brasil, Camboya, Camerún, Dinamarca, Eslovenia, España, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Guatemala, Irlanda, Islas Marshall, Italia, Jamaica, Luxemburgo, Maldivas, Mauricio, México, Países Bajos, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Portugal, República Dominicana, Senegal, Singapur, Sri Lanka, Sierra Leona, Suecia, Suiza, Tanzania, Turquía, Trinidad y Tobago, Uruguay y Vietnam.

También participarán la Comisión Europea y las Presidencias de la COP30 y COP31. Esta nutrida representación refuerza la diversidad de perspectivas y el alcance global del diálogo que se desarrollará en Santa Marta.

“Pese a las diferencias, todos los participantes estamos de acuerdo en la necesidad de atender la ciencia y de avanzar, de manera urgente y coordinada, en la eliminación de la producción y del consumo de gas, carbón y petróleo. Por eso, la Conferencia será un espacio de acuerdo y de voluntad para actuar en esta transición”, afirmó Vélez.

Además, la ministra mencionó que la Conferencia llega en un momento crucial para la agenda climática internacional y para abordar los crecientes retos de seguridad energética global. En ese contexto, explicó que el encuentro busca generar condiciones favorables para avanzar hacia acuerdos concretos y fortalecer la cooperación entre países con diferentes realidades económicas y energéticas.

La Conferencia marcará un hito al consolidarse como el primer espacio internacional dedicado exclusivamente a materializar la transición más allá de los combustibles fósiles, a través de un diálogo directo, transparente y orientado a resultados concretos.

Para ello, el Gobierno Nacional ha desplegado una activa agenda diplomática orientada a garantizar una participación al más alto nivel, así como la presencia de pueblos, comunidades y academia, con el fin de potenciar el alcance político del encuentro y movilizar la agenda internacional hacia acciones concretas.