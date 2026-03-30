Una mujer perdió la vida luego de ser atacada a bala bajo la modalidad de sicariato en el perímetro urbano del municipio de Barrancas, en el sur del departamento de La Guajira.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Nancy Rangel del Villar, de 50 años de edad.

El homicidio se registró en la tarde de este domingo 29 de marzo, en la calle 19 #12a-71, del barrio Los Auces.

Según la información preliminar, al lugar de los hechos se acercó una persona de sexo masculino por la ventana de la vivienda, se asomó y dijo “buenas”, por lo que la víctima salió de la habitación para mirar quién había llegado y es cuando recibe varios impactos de arma de fuego, posteriormente huyó del lugar en compañía de otra persona que lo esperaba en una motocicleta.

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Por su parte, la mujer fue trasladada por sus familiares hasta la sala de urgencias del hospital Nuestra Señora del Pilar, donde los galenos en turno indicaron que había llegado sin signos vitales y oficializaron su muerte.

Los actos urgentes fueron realizados por funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía.

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Respecto a los móviles, las autoridades revelaron que son materia de investigación.

Finalmente, la Policía Nacional reveló que la víctima tenía anotaciones por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefaciente, por lo que verifican si estos tendrían relación con el homicidio.