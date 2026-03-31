Las autoridades incautaron 4 toneladas de clorhidrato de cocaína en una operación realizada en la región de Urabá, Antioquia. La droga estaba oculta en un contenedor con mercancía de exportación que tenía como destino final la ciudad de Londres, específicamente el puerto de London Gateway.

El hallazgo se produjo durante controles a contenedores en zona portuaria. Según la información oficial, el cargamento estaba camuflado en más de 334 cajas de snacks, listas para ser enviadas al exterior.

Más de 4.000 panelas de cocaína fueron encontradas dentro de la carga

Durante la inspección física, las autoridades encontraron más de 4.000 panelas de cocaína, cada una con un peso aproximado de un kilogramo. El volumen incautado representa una de las mayores incautaciones recientes reportadas por la Policía.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el cargamento equivalía a más de 10 millones de dosis, con un valor cercano a los 155 millones de dólares en el mercado europeo.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, indicó que la droga decomisada también equivale a más de 70 millones de dosis. “Son más de 70 millones de dosis que no llegarán a las calles de los países consumidores. El valor de este cargamento superaría los 170 millones de dólares en Europa”, afirmó.

Las autoridades detectaron la droga mediante escáner e inspección física

El cargamento fue identificado gracias a labores de inspección que incluyeron análisis de imágenes de escáner y revisión directa de la mercancía. Estas acciones permitieron detectar irregularidades en el contenedor antes de su salida del país.

“Gracias a labores de inteligencia, inspección y cooperación, se logró detectar y neutralizar este envío antes de que saliera del país”, precisó el ministro de Defensa.

Las autoridades indicaron que el procedimiento hizo parte de operaciones de control en los puntos de exportación.

Marquillas en la droga indican posible participación de varias redes de narcotráfico

En los bloques de cocaína se identificaron tres tipos de marquillas diferentes. Según las autoridades, estas marcas son utilizadas por organizaciones criminales para diferenciar características del cargamento como origen, pureza o propiedad.

Este elemento es materia de análisis dentro de la investigación, ya que podría indicar la participación de al menos tres estructuras en el envío.

El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, se refirió al resultado del operativo y a su impacto en el tráfico internacional de drogas. “Esta operación ratifica el cumplimiento de nuestros hombres y mujeres en contra del narcotráfico; es una operación que frena el tráfico internacional del ilícito a través de nuestros puertos. Hace más de cinco años no se contaba con una incautación tan alta; desde la Dirección de Antinarcóticos estamos comprometidos con desestabilizar estas estructuras criminales”, señaló.

El caso fue asumido por la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones para establecer la procedencia del cargamento e identificar a los responsables.