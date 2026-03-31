Una nueva publicación del presidente Gustavo Petro en su cuenta oficial de X volvió a agitar la controversia por el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrida el pasado 23 de marzo en el departamento de Putumayo.

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Esta vez, el mandatario escribió: “Yo no meto a mis hijos en un avión de 40 años de viejo, y no le entrego a las fuerzas militares ese tipo de riesgos”, un mensaje que reactivó las críticas sobre el estado de las aeronaves usadas en operaciones militares.

El pronunciamiento no quedó solo en una advertencia sobre la antigüedad del aparato. Petro también ha venido usando este episodio para cargar contra el gobierno de Iván Duque, al que señaló por la llegada de ese tipo de aeronaves al país.

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Días antes, el presidente ya había escrito en X que “En el año 2020 compraron una chatarra y se cayó”, frase con la que responsabilizó a la administración anterior en medio de la conmoción por el siniestro.

Siento mucho dolor por los hijos perdidos, 34 jóvenes muertos por defender a Colombia. En el año 2020 compraron una chatarra y se cayó, vamos a ver ¿por qué?



Gobiernos que hinchan el pecho con puras plumas y lentejuelas. Disparan balas en las palabras pero compran pura chatarra… — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026

La disputa escaló hasta convertirse en un nuevo choque político entre Petro y Duque. En medio de ese cruce, el presidente también habló de “regalos chatarra” al referirse a los equipos militares recibidos del exterior y sostuvo que “Un ejército no puede defender ni a su pueblo con regalos chatarra. Lo que no les sirve nos lo regalan y sale más costoso el regalo que comprarlo nuevo”.

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Adicionalmente, el primer mandatario cerró su breve pronunciamiento reciente anunciando que, a diferencia de lo que viene exponiendo de administraciones anteriores, la suya sí “entregó, nuevo, el buque más grande hecho en Colombia para luchar contra el narcotráfico”.