En una operación humanitaria desarrollada en zona rural de Cartagena del Chairá, en Caquetá, la Fuerza Pública logró rescatar con vida a cinco menores de edad y a una mujer que permanecían ocultos en la selva tras huir de amenazas de una estructura armada ilegal.

De acuerdo con el comunicado del ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, el operativo se ejecutó durante la noche con participación del Ejército Nacional de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que lograron ubicar a las víctimas y ponerlas a salvo.

Según la información oficial, los rescatados permanecieron varios días en condiciones extremas, en medio de la selva, mientras escapaban de las intimidaciones de una estructura de las disidencias de las Farc vinculada al alias ‘Calarcá’. Durante ese tiempo, enfrentaron escasez y una situación constante de riesgo.

Tras el hallazgo, las tropas brindaron atención médica inmediata, alimentación y protección. Las víctimas fueron estabilizadas en el terreno y quedaron bajo acompañamiento de las autoridades competentes para avanzar en su proceso de recuperación y posterior reencuentro con sus familias.

El ministro de Defensa calificó los hechos como graves violaciones a los derechos humanos, al señalar que atacar a la población civil, especialmente a menores de edad, constituye uno de los actos más inhumanos y, cuando ocurre de forma sistemática, puede configurar crímenes de lesa humanidad.

En el mismo pronunciamiento, el Gobierno anunció recompensas para dar con los responsables de estas acciones. Se ofrecen hasta 400 millones de pesos por información que permita la captura de alias “Urías Perdomo” y hasta 200 millones por alias “La Morocha”, señalados de estar detrás de estos hechos.

Finalmente, el jefe de la cartera de Defensa destacó la labor de los integrantes de la Fuerza Pública, subrayando el riesgo que asumen en operaciones de este tipo para salvaguardar la vida de la población civil.