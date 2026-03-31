La delegación del Gobierno Nacional en los diálogos de paz solicitó formalmente al concejal de Bogotá, Daniel Briceño, retractarse de una publicación realizada el pasado 21 de marzo en la red social X, en la que vinculó a un gestor de paz con el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

En una carta fechada el 23 de marzo de 2026, conocida públicamente, la delegación pidió “respetuosamente la retractación” del mensaje, al considerar que en este se hacen afirmaciones que no corresponden con los hechos relacionados con el proceso de negociación con la Segunda Marquetalia.

El trino en cuestión señalaba que alias “El Zarco Aldinever” habría dado la orden del asesinato, además de cuestionar su rol como gestor de paz en el inicio de los acercamientos con el Gobierno, afirmaciones que, según la delegación, deben ser corregidas.

En el documento, los negociadores exponen una serie de antecedentes para sustentar su petición. Entre ellos, recuerdan que desde 2022 se venían desarrollando acercamientos exploratorios y que, mediante una resolución de 2024, el Gobierno autorizó formalmente la instalación de una mesa de diálogos con ese grupo armado.

Sin embargo, también precisan que figuras como Iván Luciano Márquez y José Aldinever Sierra Sabogal no participaron en el primer ciclo formal de conversaciones realizado en junio de 2024, lo que evidenciaría, según el documento, su falta de compromiso con ese proceso.

La carta también menciona una comunicación atribuida a Márquez en noviembre de 2024, en la que manifestaba su rechazo anticipado a reuniones de la mesa, hecho que derivó en una ruptura con ese espacio de diálogo.

Posteriormente, estructuras como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de la Frontera —que hacían parte de la entonces Segunda Marquetalia— anunciaron su desvinculación de ese grupo y reiteraron su intención de avanzar hacia un acuerdo de paz.

La delegación sostiene que estos elementos desvirtúan las afirmaciones hechas en la publicación del concejal y subraya la necesidad de evitar señalamientos que puedan afectar el desarrollo de los procesos de negociación en curso.

Hasta el momento, el concejal Daniel Briceño no se ha pronunciado públicamente sobre la solicitud de retractación.