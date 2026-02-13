En una reunión previa con la participación de las organizaciones de comparsas y carrozas, la Alcaldía de Riohacha, a través de la Secretaría de Cultura, definió los principales lineamientos logísticos, operativos y de seguridad para el gran desfile de comparsa y carrozas que se llevará a cabo el próximo 14 de febrero.

Durante el encuentro se concertaron los detalles clave de la jornada, especialmente la ruta oficial y el horario de inicio, programado para las 4:30 de la tarde. La Administración Distrital reiteró que el objetivo es garantizar orden, seguridad y un desarrollo organizado de una de las celebraciones más representativas de la ciudad.

El recorrido iniciará en la avenida Circunvalar con calle 15, a la altura del monumento La Araña. Desde allí, las comparsas avanzarán por toda la calle 15, continuarán hacia la glorieta Francisco el Hombre y luego continuarán por la avenida El Progreso, para finalmente llegar a la calle 15 con carrera 20, frente al coliseo Jhon Medina Toro, punto establecido como cierre oficial del desfile.

A lo largo del trayecto se dispondrán puntos de hidratación para las comparsas. Por su parte, Instramd garantizará la regulación del tránsito y el despeje oportuno de las vías para facilitar el desplazamiento de los participantes y la asistencia del público.

El plan de seguridad contará con el acompañamiento de la Policía Nacional, la Policía de Infancia y Adolescencia, personal de seguridad privada y organismos de socorro, entre ellos el Cuerpo de Bomberos de Riohacha, quienes estarán atentos ante cualquier eventualidad.

Uriana Barros, enlace de Cultura Distrital con los grupos de comparsas, destacó la importancia del proceso de articulación previo al evento. “Era fundamental reunirnos con cada organización, explicar la ruta, socializar las medidas de seguridad y dejar claras las acciones previstas para ese día. Este es un evento muy importante para la ciudad y todos debemos manejar la misma información”, señaló.

La ruta y el plan operativo ya fueron socializados con los participantes. Este año el desfile contará con 20 comparsas y 15 carrozas, con la participación de más de 1.200 personas, consolidando un espectáculo que exalta la tradición y fortalece el tejido cultural de Riohacha.