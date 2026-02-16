El tercer y último día de la Carnavalada estará cargado de una programación histórica con la que se le pondrá la cereza del pastel a la celebración de los 25 años de historia de este evento que invita a vivir la fiesta desde una óptica diferente.

Este Lunes de Carnaval se vivirá una Rueda de Fandango en formato de mano a mano de bandas, algo que jamás se había vivido en la concha acústica del parque Sagrado Corazón.

La programación inicia desde las 4:00 p. m. con la franja los saberes de las artes, que tendrá como protagonista a Lucho Guzmán quien explicará todo lo referente al oficio del payaso.

Una hora más tarde el turno es para el teatro, franja en la que el colectivo Parálisis teatral presentará la obra ‘Yo quiero ser’; mientras que desde Bogotá llega la propuesta ‘Pasos de Payasos’.

En lo referente a danza estarán en el escenario los Diablos Arlequines y los Goleros de Sabanalarga. A ellos se suma la danza del Congo Grande, misma que celebra 150 años de historia por todo lo alto teniendo como monarca del Carnaval 2026 al rey Momo, Adolfo Maury.

La franja musical como se dice coloquialmente “no tiene presa mala”, pues tiene a los Gaiteros de Pueblo Santo, reconocida agrupación folclórica dirigida por Marlon Peroza, que en 2020 estuvo nominada al Latin Grammy. Le sigue el grupo Tonada con su cantante estrella Mathieu Ruz lobo, nominados al Latin Grammy en 2024 por sus propuesta bullerenguera.

La jornada finaliza con el mano a mano entre la Banda 19 de Marzo de Laguneta (Córdoba) y la Súper Banda de Colomboy (Córdoba), encuentro que dará origen a una auténtica rueda de fandango.

“Esta es una propuesta original que creamos para la celebración de las bodas de plata, nos pareció atractivo traer a estas dos bandas cordobesas a interpretar música autóctona para que los carnavaleros bailen y disfruten a plenitud”, dijo Darío Moreu ,director de Ay Macondo.