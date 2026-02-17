Gicel Vega Castro celebró entre lágrimas, aplausos y tambores el que aseguró ser el momento más importante de su vida: fue coronada Reina Popular del Carnaval de Barranquilla 2026 representando con orgullo al barrio Galán. Su triunfo no solo marca una victoria personal, sino también un logro colectivo para su comunidad, que la acompañó durante todo el proceso con entusiasmo, fe y respaldo constante.

Leer más: Sanguino dice que gremios y trabajadores están de acuerdo en mantener el aumento del 23,7 % en el salario mínimo

La reina popular 2025, Juliana Rodríguez, fue la encargada de entregar la corona junto a la reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char.

Gicel Vega, reina popular del barrio Galán, celebró su triunfo con un mensaje que dejó claro el alcance de su corona: “Ya no soy solo la reina de mi barrio, ahora soy la reina popular de todos los barrios de Barranquilla”. Con emoción y gratitud, aseguró que la noche de elección fue mágica, rodeada de un público barranquillero que no dejó de apoyarla y que convirtió el evento en un espectáculo inolvidable.

Jhony Olivares Gicel Vega Castro, ganadora del Reinado Popular 2026.

La soberana confesó que ganar siempre fue un sueño que veía lejano. “El día que decidí lanzarme por mi barrio nunca pensé que iba a ganar, y aquí estoy, gané. El sueño se me hizo realidad”, expresó visiblemente conmovida.

Datos de elección

La final reunió a diez semifinalistas que llevaron al escenario el talento y la esencia de sus sectores: María Fernández (Los Girasoles), Angely Berrio (Buena Esperanza), Gicel Vega (Galán), Valentina Salinas (Las Malvinas), María Osorio (Las Nieves), Estefanny Porras (La Sierrita 3), Hilari Fernández (Carrizal), Valentina Cáceres (Me Quejo), Olga de Orta (Las Américas) y Adriana Caro (Las Flores). Cada una destacó por su carisma, disciplina y liderazgo social, reflejando el verdadero espíritu del Reinado Popular.

El cuadro real quedó conformado por Angely Berrio, de Buena Esperanza, como Virreina; María Fernández, de Los Girasoles, como Primera princesa; Estefanny Porras, de La Sierrita 3, como Segunda princesa; y Valentina Cáceres, de Me Quejo, como Tercera princesa. Todas fueron reconocidas por su desempeño y compromiso durante la competencia.

Los premios

Uno de los instantes más emotivos de la noche fue cuando a Gicel le entregaron las llaves simbólicas del apartamento que recibió como premio principal, otorgado por Prodesa. Además, la nueva soberana obtuvo $2 millones en efectivo de Savital, un juego de sala y comedor de Triple A y una moto Hero, premios que simbolizan el impacto tangible que tiene este certamen en la vida de sus participantes.

Jhony Olivares Gicel Vega Castro, ganadora del Reinado Popular 2026.

La Virreina recibió $1 millón en efectivo de Savital y una moto Hero, mientras que las princesas también fueron galardonadas con motos Hero Motor y seis meses de productos Savital.

Ver también: El Carnaval de Barranquilla 2026 se despide con desfile ‘Martes de Carnaval’ en la calle 84

El evento también premió el esfuerzo integral de las candidatas. Gracias a Gas Caribe se entregaron $1 millón en cada una de las categorías especiales: Buena Energía, Talento, Puntualidad, Sostenible, Líder Social y Contenido Digital con Responsabilidad. Asimismo, Brilla otorgó $5 millones distribuidos en distintas categorías, fortaleciendo el reconocimiento al liderazgo comunitario y al impacto social.

La elección estuvo en manos de un jurado integrado por figuras destacadas: Valeria Abuchaibe Rosales, reina del Carnaval 2018; Yilda Castro Mercado, directora de Fenalco Atlántico; Ángela Jaramillo, diseñadora de moda; Tatyana Bolívar Vasilef, directora de Extensión y Servicio de la Universidad Simón Bolívar; y Alejandro Mastrángelo, diseñador y crítico de moda, quienes evaluaron no solo la presentación escénica, sino también la autenticidad y proyección social de cada candidata.

Con el respaldo de patrocinadores como ARA, Prodesa, Hero Motor, Águila, Gas País, Triple A, Savital y Frisby, el evento reafirmó que el Reinado Popular es mucho más que una competencia: es una plataforma que impulsa sueños, visibiliza liderazgos barriales y demuestra que en el Carnaval de Barranquilla la verdadera realeza nace del pueblo.