La Plaza de la Paz se convirtió esta noche en un verdadero escenario de tradición viva, donde el Reinado Popular del Carnaval de Barranquilla no solo elige a su nueva soberana, sino que exalta el espíritu barrial que le da alma a la fiesta más importante de la ciudad. Bajo un despliegue de luces, música y aplausos, el ambiente está cargado de emoción, color y brillo, reflejando la esencia auténtica del Carnaval: la participación colectiva.

Este certamen, considerado uno de los eventos más representativos de la agenda carnavalera, reúne a 37 candidatas que no solo desfilan, sino que cuentan historias de identidad y pertenencia. Cada reina representa a su sector, a su gente y a sus tradiciones, convirtiéndose en vocera cultural de su comunidad. Por eso, más que un concurso de belleza, el Reinado Popular es un encuentro de barrios que celebran su diversidad y su talento artístico.

Las comitivas han sido protagonistas desde el inicio de la jornada. Llegaron con un entusiasmo contagioso que se siente en cada rincón de la plaza. Cantos y bailes espontáneos acompañan a las candidatas en todo momento, demostrando que detrás de cada reina hay un equipo que trabaja durante semanas para apoyarla. Las barras no descansan: levantan pancartas, reparten sonrisas y contagian al público con su energía, creando un ambiente festivo que crece a medida que avanza la noche.

En el escenario, las aspirantes deslumbraran con trajes elaborados, llenos de lentejuelas, plumas y detalles artesanales que resaltan el ingenio de diseñadores y hacedores del Carnaval. Mientras el jurado observará atentamente para elegir a quien tendrá la responsabilidad de comandar el ramillete popular, una figura simbólica que representa la alegría comunitaria y el liderazgo cultural dentro de las festividades, los carnavaleros apoyarán a sus candidatas.

El público, conformado por familias, carnavaleros de tradición y visitantes, disfruta cada momento como si se tratara de un gran espectáculo colectivo. Nadie permanece indiferente: todos participan, opinan, animan y celebran, confirmando que el Reinado Popular es una de las manifestaciones más genuinas del folclor barranquillero.

Así, entre música, luces y emoción compartida, la Plaza de la Paz reafirma su papel como punto de encuentro de la cultura y la identidad local. Esta noche no solo se escoge una reina; se celebra el orgullo de los barrios, la creatividad de su gente y la alegría que hace del Carnaval de Barranquilla una fiesta que no se mira desde afuera, sino que se vive desde adentro.

Mientras inicia oficialmente la presentación, el cantante Akany puso a bailar a los asistentes.