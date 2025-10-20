La pitonisa Mhoni vidente siempre da las predicciones para los 12 signos del zodiaco y sepan qué pueden trabajar para mejorar su vida.
Muere Sam Rivers, bajista de Limp Biskit
Hija de Michael Jackson recibe millonaria herencia tras demandar a abogados de su padre
‘Stream Fighters 4’: Yina Calderón abandonó la pelea contra Andrea Valdiri y el combate estelar duró 20 segundos
Indica que siempre tienen que actuar con intención, pero escuchar el interior. “Cuando sus pensamientos, palabras y acciones estén alineados, el camino fluye mejor”.
Aries
La energía llega para iniciar algo nuevo. Buen momento para dar el primer paso en un proyecto o reto que tenías en mente.
Números de la suerte: 3 – 14 – 27
Tauro
Hoy tu sentido práctico se fortalece. Revisa lo que es estable y lo que necesita ajuste en tu vida. Evita gastar impulsivamente.
Números de la suerte: 6 – 22 – 35
Géminis
Tu capacidad de comunicar está potenciada. Una conversación sincera puede abrir puertas o aclarar asuntos importantes.
Números de la suerte: 9 – 18 – 30
Cáncer
El foco está en tu mundo interior. Dedica tiempo a reflexionar, a escuchar tus emociones y cuidar de ti mismo.
Números de la suerte: 2 – 16 – 29
Leo
Tu carisma se nota. Es un buen día para mostrar tus talentos o destacar en lo que haces. Comparte tu luz.
Números de la suerte: 5 – 20 – 33
Virgo
Organiza lo que está desordenado: tu espacio, tus ideas o tus pendientes. El orden te dará tranquilidad.
Números de la suerte: 8 – 25 – 31
Libra
El equilibrio es clave: tanto en tus decisiones como en tus relaciones. Busca armonía y evita los extremos.
Números de la suerte: 4 – 19 – 28
Escorpio
Profundidad emocional presente. Hoy puede surgir algo que te invite a transformar o soltar lo que ya no sirve.
Números de la suerte: 7 – 24 – 36
Sagitario
Inspiración y optimismo se combinan. Una idea innovadora o una nueva oportunidad pueden aparecer.
Números de la suerte: 11 – 26 – 32
Capricornio
La constancia te favorece. Aunque lo que hagas hoy no se vea grandioso, cada paso que das cuenta.
Números de la suerte: 10 – 21 – 34
Acuario
Tu creatividad está despierta. Es buen momento para pensar fuera de lo habitual y proponer algo distinto.
Números de la suerte: 12 – 23 – 37
Piscis
La intuición tiene voz y merece que la escuches. En lo afectivo o personal, deja que el corazón guíe también.
Números de la suerte: 1 – 17 – 30