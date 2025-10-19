De manera insólita y polémica Andrea Valdiri ganó el combate estelar de ‘Stream Fighters 4’ de este sábado 18 de octubre. Los asistentes de este evento organizado por el creador de contenido Westcol esperaron por varias horas la pelea de la noche entre la barranquillera y Yina Calderón, pero esta solo duró 20 segundos aproximadamente.

Andrea Valdiri entró al cuadrilatero con toda la intención de noquear a Yina Calderón en el primer round, pero esto no ocurrió porque segundos después de iniciar el combate, el juez tuvo que intervenir al ver que Yina no se estaba defendiendo de los golpes de ‘La Valdiri’.

En medio de la confusión de por qué la DJ no estaba lanzando golpes ni defendiéndose de la barranquillera, el juez insistió en que debía suspender el combate, por lo que Yina habló con su entrenador y posteriormente se quitó los guantes.

El Coliseo Med Plus de Bogotá, donde se llevó a cabo este evento, quedó en medio de abucheos y decepción, pues miles de personas y aproximadamente cuatro millones de usuarios conectados vía streaming esperaban un combate a la altura.

Los ánimos se subieron cuando Yina Calderón decidió hablar en el cuadrilátero y señaló: “Quiero felicitar a Andrea“, alcanzó a decir. Sin embargo, fue interrumpida por algunos asistentes que le lanzaron botellas y otros objetos, por lo que tuvo que ser retirada del lugar.

Ante la molestia del público y de ’La Valdiri’, Westcol se levantó y aseveró que la barranquillera necesitaba a una contrincante que estuviera a su altura e incluso le prometió que en La Velada del Año 2026, de Ibai Llanos, Andrea Valdiri iba a pelear en representación de Colombia.

“Yina Calderón está vetada, personas sin honor, sin respeto. Andrea, te mereces una buena rival y contrincante“, expresó Westcol.