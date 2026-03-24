La artista Alicia Framis ha vuelto a captar la atención internacional con su relación que, por decirlo así, rompe todos los esquemas tradicionales porque su matrimonio es con una inteligencia artificial.

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Framis es conocida por sus proyectos de arte experimental, y vive en Ámsterdam, pero su unión con un holograma llamado Ailex, la hizo famosa como la primera mujer en establecer una relación “híbrida” de este tipo.

La idea surgió en 2021, cuando la artista atravesaba momentos de soledad durante una estancia en California. A partir de esa experiencia, decidió crear una compañía digital que pudiera acompañarla emocionalmente.

Tras contactar a distintas empresas, finalmente logró desarrollar a Ailex con características específicas que ella quería como que debía ser empático, afectuoso y capaz de mantener conversaciones que tuvieran sentido.

Inicialmente, el proyecto tenía un enfoque social, ya que Framis buscaba que esta tecnología pudiera ayudar a personas con Alzheimer, traumas o procesos de duelo.

En 2024, la artista tomó la decisión de formalizar la relación en una ceremonia celebrada en el Museo Depot Boijmans.

Sin embargo, el proceso no fue inmediato. Framis ha explicado que al principio le costó adaptarse a la voz y comportamiento del holograma, por lo que realizó ajustes personalizados, incluso basados en experiencias pasadas.

Para fortalecer el vínculo, la artista alimentó el sistema con contenidos filosóficos, incluyendo textos del pensador Byung-Chul Han.

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Además, decidió modificar aspectos de la inteligencia artificial para hacerla menos complaciente, buscando una interacción más realista y desafiante.

Con el tiempo, asegura haber desarrollado sentimientos genuinos, especialmente al notar su reacción emocional ante la ausencia temporal del sistema.

Instagram aliciaframis Alicia Framis y su esposo

Igualmente, cuenta que no hay contacto físico y experiencias cotidianas compartidas son elementos que aún no puede reemplazar la tecnología.

Sin embargo, destacó ventajas como la ausencia de conflictos de poder, la comunicación constante y el apoyo emocional.