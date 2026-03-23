La serie Mickey+ Shorts de la empresa de entretenimiento estadounidense Disney lanzó el pasado sábado 21 de marzo un nuevo cortometraje original que une los universos de Mickey Mouse y Bluey, dos de los personajes animados más queridos por el público infantil.

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El proyecto fue producido en colaboración con Ludo Studio y BBC Studios, utilizando las voces originales de ambos elencos. La trama de este nuevo corto fusiona la diversión entre amigos de Mickey con el aprendizaje familiar de Bluey, logrando así una mezcla extraordinaria de nostalgia y ternura.

Los fanáticos de ambos universos infantiles celebraron en redes sociales la breve unión de sus personajes favoritos, ya que el cortometraje combina el estilo clásico de Disney con el humor familiar y contemporáneo que caracteriza a la serie infantil creada por Ludo Studio.

¿Cuál es la historia del cortometraje?

El corto animado, de casi 2 minutos de duración, llamado Toodles, es una ingeniosa herramienta de La Casa de Mickey Mouse y prepara una sorpresa para el aventurero ratón. Tras decir su emblemática frase “¡Oh, Toodles!”, el personaje aparece y abre un portal de color azul.

Mickey lo atraviesa y cae al vacío por unos segundos, mientras la música de fondo comienza a cambiar y se escucha de repente el tema principal de la caricatura australiana Bluey, caracterizada por abordar la vida cotidiana en el entorno familiar y la crianza sensible.

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Al llegar a la superficie, Mickey se topa con la familia Heeler en el divertido crossover, quien está en medio de un juego de “Estatuas Musicales” y con alegría decide unirse a la dinámica. A medida que el juego avanza, se van integrando otros personajes de la serie como Minnie, Pluto, Goofy, Daisy y Donald.

Por su parte, Josh D’Amaro, de Disney Experiences, señaló: “Bluey se ha convertido en un personaje muy querido por familias de todo el mundo y estamos encantados de dar vida a su historia de nuevas maneras”.

¿Dónde se puede ver el crossover?

El contenido de dicho cortometraje puede encontrarse en Disney Plus, plataforma que alberga tanto los clásicos de Mickey como los episodios de Bluey. También está disponible en los canales oficiales de Disney Jr. y Disney Kids en YouTube, de manera gratuita.