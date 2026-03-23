Con un video protagonizado por el futbolista guajiro Luis Díaz, jugador del Bayern de Múnich, el cantante paisa de música urbana Blessd anunció el fin de semana la fecha de lanzamiento de su próximo álbum.

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Instagram @blessd Blessd, cantante de música urbana.

El trabajo musical se titula ‘E.M.H.D.M’ (siglas de ‘El mejor hombre del mundo’) y, según reveló Blessd, se estrenará en plataformas digitales el jueves 9 de abril.

“¡Estamos listos para mi proyecto más grande! ‘E.M.H.D.M’ está totalmente terminando. Les dejé el pre-save en mi biografía y las historias de Instagram. Gracias a mi hermanito Luis Díaz por estar presente y a todos los que participaron en este proyecto trabajando conmigo. Salimos el 9 de abril", escribió Blessd en su cuenta de Instagram.

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El video con el que anunció el álbum fue grabado en la Säbener Straße, que es la histórica sede deportiva y campo de entrenamiento principal del FC Bayern Munich, situada en el distrito de Giesing en Múnich.

El que primero aparece es Blessd, pateando balones hacia el arco de la cancha de entrenamiento, con la camiseta 14 del Bayern puesta, mismo número que usa ‘Lucho’ Díaz en el club alemán.

Agencia EFE Luis Díaz celebrando su gol ante Atalanta.

Después de varios lanzamientos al arco, con algunos aciertos y fallos, el balón pega en el palo y se desvía hacia una de las esquinas de la cancha, siendo detenido por Luis Díaz.

Se saludan entre risas y el jugador le pregunta al cantante qué hace allí, si tendría que estar en Medellín preparando su show en el estadio Atanasio Girardot, que será el 28 de marzo.

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“Usted sabe que yo me creo futbolista a veces”, le responde Blessd a Lucho y lo invita a sentarse en el gramado para escuchar las canciones de su nuevo álbum.

“Mi hermano, está brutal”, reacciona Díaz al proyecto musical de Blessd.

A partir de este video, seguidores de ambos especulan que entre los temas del nuevo álbum de Blessd podría estar una colaboración con Luis Díaz, quien incursionó en la música a finales de 2025 con la champeta ‘La promesa’. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por ninguno de los dos.