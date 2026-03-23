La segunda temporada de Daredevil: Born Again, que estrena este martes en Disney+, no arranca desde cero ni pretende hacerlo. Al contrario, toma impulso desde el cierre de la primera entrega para empujar la historia hacia un terreno más frontal: una ciudad controlada por el poder y un grupo de personajes obligados a responder.

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Para Dario Scardapane, showrunner de la serie, el camino estaba claro desde el inicio. No hubo grandes dudas ni giros inesperados en la concepción de esta nueva etapa. “Realmente no hubo una decisión porque ya habíamos puesto en marcha una bola de nieve muy específica en la temporada uno. Solo había un lugar al que ir”, explica. Y remata con una idea que define el tono de esta entrega: “Si la temporada uno fue el ascenso de Kingpin, la temporada dos es Daredevil contraataca. Es el surgimiento de la resistencia”.

Ese concepto no solo marca la narrativa, también redefine el conflicto. Ya no se trata de una lucha en las sombras, sino de un enfrentamiento más directo. Scardapane lo resume sin rodeos: “Estamos contando una historia de un hombre contra un sistema opresivo. Es algo clásico. Está en Star Wars, en Gladiator. Son historias de resistencia”.

JoJo Whilden/JOJO WHILDEN Daredevil/Matt Murdock (Charlie Cox) in Marvel Television's DAREDEVIL: BORN AGAIN, exclusively on Disney+. Photo by Jojo Whilden. © 2025 MARVEL.

Pero el reto, aclara, no era convertir la serie en un discurso político. La clave estaba en mantener el foco en los personajes. “Espero que hayamos evitado que se sienta como una lección cívica. Esto es una exploración del poder y de la resistencia al poder cuando funciona bien”, dice. Y añade una de las ideas más atractivas de la temporada: “Cuando tu peor enemigo es quien gobierna el sistema, eso es narrativamente muy rico. El criminal es la ley y el vigilante es el fuera de la ley. Ahí todo se vuelve complejo y divertido”.

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Desde Marvel, el desafío era distinto pero complementario. Para Sana Amanat, productora ejecutiva, esta nueva etapa debía dialogar con el pasado sin depender de él. “Era muy importante para nosotros reflejar la serie anterior. Mucha gente que trabaja aquí ayudó a construir ese mundo”, cuenta.

Sin embargo, el objetivo no era quedarse en la nostalgia. “Queríamos celebrar esos personajes y esa mitología, pero también expandirla y permitir que nuevas audiencias pudieran entrar desde el primer episodio sin necesidad de haber visto todo lo anterior”, explica.

Ese equilibrio se traduce en decisiones narrativas claras. Amanat reconoce que el inicio de la temporada marca un quiebre. “Empezamos de una manera muy audaz, incluso un poco controversial, porque necesitábamos establecer que este es un nuevo orden en el mundo”, afirma. Han pasado años dentro y fuera de la ficción, y eso se siente. “Estos personajes han crecido. Han pasado por cosas importantes. Son adultos”.

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JoJo Whilden/ JOJO WHILDEN L-R: Wilson Fisk / Kingpin (Vincent D’Onofrio), Vanessa Fisk (Ayelet Zurer), and Mr. Charles (Matthew Lillard) in Marvel Television's DAREDEVIL: BORN AGAIN, exclusively on Disney+. Photo by Jojo Whilden. © 2025 MARVEL.

Esa evolución también se refleja en el regreso de personajes conocidos y la llegada de nuevas caras. Para el equipo, no se trata solo de sumar nombres, sino de entender cómo todos encajan en el conflicto central. “Siempre hay expectativas de los fans. Queremos celebrar a los personajes que aman, pero también tenemos nuevos personajes que enriquecen el mundo”, dice Amanat.

Uno de los regresos más comentados es el de Jessica Jones, y la reacción dentro del set fue tan entusiasta como la del público. “Solo necesitas verla entrar con sus botas y su chaqueta de cuero para emocionarte. Yo me emocioné el primer día”, recuerda.

Más allá de los nombres, lo que distingue esta temporada es la sensación de amplitud. La historia ya no se sostiene solo en Matt Murdock y Wilson Fisk. El mundo se expande hacia otros personajes y conflictos. Curiosamente, eso no fue una decisión planificada desde el inicio.

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“Fue totalmente orgánico”, admite Scardapane. “Teníamos clara la gran relación entre Fisk y Murdock, pero empezamos a interesarnos por personajes como Heather Glenn o Daniel Blake. Y apareció una idea tomada de los cómics: esta pelea lo envenena todo”.

A partir de ahí, la serie empezó a crecer en múltiples direcciones. “Nos preguntamos cómo ese conflicto afecta la vida de todos y cómo obliga a cada personaje a tomar una decisión”, explica. El resultado fue un universo más complejo de lo previsto. “Había material para más episodios. Tuvimos que contenernos constantemente y recordar: esto es increíble, pero ¿cómo conecta con Matt y Fisk?”.

Ese equilibrio entre expansión y foco es, en últimas, el corazón de la temporada. Una historia donde el poder se ejerce sin máscaras, donde la resistencia toma forma y donde los personajes ya no son los mismos de antes.

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Porque si algo queda claro tras escuchar a sus creadores es que Daredevil: Born Again no busca repetir fórmulas. Busca avanzar, incomodar y, sobre todo, poner a sus protagonistas frente a un escenario en el que perder también es una posibilidad real.