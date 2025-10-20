El actor Alejandro Landero, quien alcanzó gran popularidad en la televisión mexicana durante la década de los 80, atraviesa actualmente un difícil momento personal.

Un video difundido en redes sociales ha revelado que el artista vive en condición de calle en la Ciudad de México, acompañado únicamente por sus tres gatos y un perro, a los que se niega a abandonar.

Este clip audiovisual se volvió viral y por eso, los vecinos de la colonia Condesa han iniciado una campaña para conseguirle un lugar donde refugiarse.

X @espaciolibrepue Alejandro Landeros está en situación de calle con sus mascotas

En la publicación original, compartida en la plataforma X se lee: “El vecino actor Alejandro Landero se quedó sin trabajo y se encuentra en situación de calle con sus tres gatitos y su perrito, a los que no quiere dejar. Busca albergue por un mes”.

¿Quién es Alejandro Landero?

Alejandro Landero fue una figura en las producciones de Televisa, pues participó en producciones como Rosa Salvaje en 1988, junto a Verónica Castro y Guillermo Capetillo, además de Monte Calvario en 1986, Pasión y Poder en 1988 y Un rostro en mi pasado en 1989.

El actor de los 80’s, Alejandro Landeros, conocido por Rosa Salvaje, fue encontrado en situación de calle en la CDMX, acompañado de sus cuatro gatos y su perro 🐱🐶. Usuarios en redes piden apoyo para brindarle albergue y cuidados mientras enfrenta la difícil situación. 😢 pic.twitter.com/NSf5rnzV91 — El Sureste ® (@el_sureste) October 20, 2025

Decidió alejarse de Televisa para unirse a TV Azteca, lo que le habría valido un veto en la empresa de San Ángel. Con el tiempo, optó por retirarse del medio artístico y dedicarse a otras actividades.

Su nombre completo es Alejandro Jesús Landero García y estudió Derecho en la Universidad del Nuevo Mundo, aunque no culminó la carrera trabajó como ejecutivo de cuenta, empresario vinícola y maestro de actuación e inglés en el estado de Morelos.

X @el_sureste El actor Alejandro Landero en la década de los 80

En 2016 sufrió la pérdida de su esposa, y tiempo después reapareció en redes sociales para desmentir rumores sobre su fallecimiento. Pero ahora, usuarios y vecinos han mostrado su preocupación, pidiendo la intervención de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) o de colegas del medio que puedan tenderle una mano.