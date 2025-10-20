La actriz Tatiana Rentería abrió su corazón y contó, por primera vez, cómo vivió la separación de Diego Trujillo.

Rentería recordó en entrevista con La Red, que su historia de amor comenzó en 2004. Aunque nunca se casaron legalmente, realizaron una ceremonia simbólica.

De esa unión nació Simón Trujillo, más conocido como Sai, quien actualmente se abre paso en la música y en las redes sociales.

La Red Tatiana Rentería y Diego Trujillo

Diego Trujillo le habría sido infiel a Tatiana Rentería

Sin embargo, la felicidad no duró para siempre. La actriz reveló que la relación llegó a su fin tras descubrir una infidelidad por parte de Trujillo.

Según contó, lo más doloroso, fue enterarse de que la tercera persona involucrada era alguien muy cercana a ambos. “Fue una sorpresa total. No me lo esperaba. Decidí alejarme porque no podía continuar después de eso”, confesó.

Tatiana admitió que el año posterior a la ruptura fue uno de los más difíciles de su vida. “Fue una etapa en la que sentí que no era yo”, recordó.

Asimismo, indicó que cinco años después intentaron darse una nueva oportunidad, pero comprendieron que lo mejor era mantener una relación de amistad.

La Red Tatiana Rentería habló de su ruptura con Diego Trujillo

Cuando entendieron que no iban a estar bien, decidieron llevar una buena relación por su hijo.

Igualmente, relató que tras separarse de Trujillo, Rentería conoció a otro hombre que le devolvió la ilusión, pero terminó descubriendo que él mantenía relaciones paralelas con otras mujeres.

“Aprendí a cuidar mi tranquilidad y a vivir el amor en silencio”, expresó.