El reconocido cantante pereirano Andy Rivera confirmó las sospechas que desde hace varios meses tenían sus fanáticos acerca de su vida amorosa. Lo hizo durante el concierto que brindó el pasado fin de semana en el Movistar Arena de Bogotá.

El show tuvo uno de sus momentos más especiales cuando la creadora de contenido en redes sociales Ximena Castaño, más conocida como ‘Ximemua’, subió a la tarima para acompañar a Andy Rivera.

Los asistentes al concierto grabaron y publicaron en redes sociales el momento en que Ximemua y Andy Rivera se fundieron en un fuerte abrazo, él le habló al oído y después la besó en la boca.

El romántico beso fue ovacionado por el público y los protagonistas agradecieron el cariño de la gente con una sonrisa.

De esta manera el cantante y la ‘influencer’ confirmaron su noviazgo, algo de lo que se venía especulando desde hace al menos seis meses.

Andy Rivera conoció a Ximemua por unos videos en TikTok que ella publicaba con sus canciones. Los seguidores del artista lo etiquetaban en las publicaciones de la ‘influencer’ para que reaccionara.

Después de varios meses, el cantante descubrió los videos de la creadora de contenido y comenzó a interactuar con ella.

Con el tiempo se volvieron muy cercanos, por lo que los seguidores de ambos comenzaron a sospechar sobre una relación amorosa. Sin embargo, en abril de este año Andy Rivera señaló en una transmisión en vivo que solo tenían una linda amistad.

Contó que tras ver sus videos le escribió por redes sociales y la invitó a cenar para conocerla mejor. Por su parte, Ximena confesó que se sintió muy nerviosa durante la cita, tanto que incluso llegó tarde, pero afirmó que la velada fluyó de manera natural y agradable.

También revelaron que pasaron juntos el 14 de febrero, conocido como el ‘Día de los Enamorados’, pero que no fue un plan romántico, sino un espacio para conocerse y escapar del día a día.

Ximemua participó en la grabación de un video musical de Jhonny Rivera, reconocido cantante de música popular y padre de Andy.

La cercana amistad se convirtió en un romance que decidieron hacer público hasta ahora.

La última pareja oficial que se le había conocido a Andy Rivera es la actriz Lina Tejeiro, con quien estuvo durante nueve años de manera intermitente. La mediática ruptura definitiva ocurrió en 2022.