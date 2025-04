El cantante Andy Rivera ha sido motivo de conversación en las redes sociales por su presunta relación con la creadora de contenido Ximena Castaño, más conocida como ‘Ximemua’.

Y es que los dos iniciaron su vínculo amistoso a través de redes sociales, pues ‘Ximemua’ hacia sus videos en TikTok con respecto a las canciones de Andy y los seguidores lo etiquetaban para que los viera.

Sin embargo, el cantante duró mucho tiempo para poder reaccionar a los videos de la influencer. Pero, cuando por fin interactuó con ella, cada día empezaron a dialogar.

¿Andy Rivera y ‘Ximemua’ son novios?

En un en vivo señaló que él le escribió y después la invitó a cena para conocerla mejor. Ximena confesó sentirse muy nerviosa durante la cita, tanto que incluso llegó tarde, pero afirmó que la velada fluyó de manera natural y agradable.

Andy dijo que tardó en escribirle porque le daba pena en la manera que le podía llegar. Ahora, destacan que mantienen una amistad muy cercana.

Igualmente, el 14 de febrero a los dos se les vio en una cena romántica, pero sostuvieron que solo fue para conocerse mejor y escapar del día a día. Por su parte, ‘Ximemua’ participó en la grabación de un video musical de Jhonny Rivera, reconocido cantante de música popular y padre de Andy.

Aclaró que no es la primera vez que se ve con la familia del cantante, pero, dejó claro que por ahora no tienen nada, pero no se cierran a la posibilidad.

El cantante en su cuenta de Instagram publicó unas fotos con la influencer y publicó: “No sé qué sentimos … 30/04 (muaaaa)”. Los cibernautas señalaron que seguro se trata de una canción.