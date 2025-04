Con la voz entrecortada y visiblemente conmovida, la reconocida actriz Sabine Moussier, recordada por sus intensos papeles de villana en telenovelas mexicanas, reveló recientemente uno de los momentos más dolorosos de su carrera.

Tras un tiempo alejada de la vida pública, Moussier concedió una entrevista en la que relató, entre lágrimas, un hecho que la marcó profundamente.

Según contó, durante la grabación de una escena íntima para una telenovela, un compañero actor la sorprendió al desnudarse completamente y, sin seguir el guion, colocar su mano en una parte íntima de su cuerpo.

“Era una escena de cama”, explicó al inicio de su testimonio. Al recordar lo sucedido, confesó haber quedado inmovilizada por el shock: “Me quedé petrificada. No supe cómo reaccionar. Solo empecé a llorar”, dijo, conmoviendo a todos los presentes.

Tras el incidente, la actriz solicitó que no se le asignaran más escenas de contacto físico con ese actor. Sin embargo, decidió no hacer público el nombre del implicado. Sabine dejó en claro que su intención no es generar escándalo ni dañar carreras, sino prevenir que otras personas vivan experiencias similares.

“No quiero perjudicar a nadie, pero tampoco deseo que alguien más pase por esto”, expresó.