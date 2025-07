El abogado Jaime Lombana, integrante de la bancada de la defensa del expresidente Álvaro Uribe, concluyó en los alegatos del juicio que se le sigue al exmandatario por presunta manipulación de testigos que “no hubo soborno, no existe relación de causalidad, ni juicio de imputación válido, faltó totalmente el elemento esencial: conocimiento y voluntad de inducir a decir algo falso”.

Señaló el jurista en este sentido que el supuesto fraude procesal es un delito imposible en este caso y que cada una de las actuaciones cuestionadas fueron desestimadas por la propia Corte Suprema: la radicada por el abogado Diego Cadena -exdefensor del expresidente- fue rechazada por falta de poder, la presentada por la esposa del supuesto testigo Juan Guillermo Monsalve fue inocua, sin capacidad de inducir a error, y la Corte dejó claro que nada de esto hizo parte del acervo probatorio.

“Sin efecto, sin engaño, sin delito. No hubo determinación ni impacto alguno sobre la administración de justicia por parte del expresidente Álvaro Uribe”, aseveró.

Así mismo, Lombana sostuvo que “las interceptaciones ilegales demuestran que no hubo ninguna conducta dirigida a obstruir la justicia. No existió potencialidad ni lesividad alguna. Las actuaciones señaladas, además de ser imprecisas y violar el principio de congruencia, no contienen elementos idóneos para inducir en error a la administración de justicia”.

Y denunció finalmente que “este caso está lleno de graves irregularidades jurídicas. Siempre existió por parte del expresidente Uribe una clara intención de verificar y constatar la información que recibía, nunca de inducir a nadie a mentir. El escrito de acusación presenta vacíos, debilidades y profundas fisuras. Las pruebas recaudadas demuestran que el expresidente jamás determinó al abogado Diego Cadena ni a ninguna otra persona para cometer delito alguno”.