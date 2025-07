Shakira volverá a presentarse en Colombia como parte de su gira internacional ‘Las mujeres ya no lloran’, que ha generado gran expectativa entre sus seguidores. La propia cantante barranquillera compartió en sus redes sociales un video difundido por las productoras encargadas del tour en el país, en el que se anuncia que este jueves 3 de julio se revelarán las nuevas fechas para Colombia.

Aunque la artista no ha precisado en qué ciudades se presentará, en Cali han comenzado a circular pistas que alimentan los rumores sobre su posible show en la capital del Valle.

Durante el fin de semana, varios ciudadanos reportaron la aparición de la frase ‘Estoy aquí’ pintada en las calles de la ciudad, una referencia directa al tema con el que Shakira se dio a conocer en América Latina en los años noventa.

Las inscripciones aparecieron en puntos visibles como la carrera 80, cerca de San Andresito del Sur, y en la intersección de la calle Quinta con carrera Sexta, a pocos metros de Comfenalco. En redes sociales, los fanáticos no tardaron en reaccionar. “Auxilio, me encontré esto en Cali y ya me ilusioné durísimo”, escribió un usuario en X, mientras otros aseguraron que “la reina cumple lo que promete”.

Los rumores no son infundados. La gira Las mujeres ya no lloran, inspirada en el álbum homónimo de la artista, se ha convertido en un fenómeno global. Según cifras de Billboard, solo en sus primeras etapas ha recaudado más de 32 millones de dólares, ubicándose por encima de otras giras de renombre como las de Bad Bunny y Luis Miguel.

No obstante, el tour ha enfrentado algunos inconvenientes. En semanas pasadas, la cantante se vio obligada a aplazar conciertos en varias ciudades por temas logísticos y de seguridad, lo que ha dado paso a la apertura de nuevas fechas en otros destinos.

Auxilio, me encontré esto en Cali y ya me ilusione durísimo 😭🩷 pic.twitter.com/HGjsSM1gR7 — Juan Pablo Pérez (@jppa97) July 1, 2025

Por ahora, la expectativa crece entre los fanáticos colombianos, que aguardan atentos el anuncio oficial que Shakira hará este jueves. Mientras tanto, los grafitis en Cali y las publicaciones en redes sociales mantienen viva la ilusión de que la ciudad sea parte de este esperado regreso.