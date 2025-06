El actor y modelo argentino Julián Gil compartió por primera vez un testimonio personal profundamente delicado.

Y es que Gil señaló que fue víctima de abuso sexual por parte de varias mujeres. La revelación ocurrió durante su participación en el reality show Secretos de pareja, donde conversaba con otras celebridades como Poncho de Nigris, Fernando Schoenwald y Bernardo Flores.

Gil confesó que, por años, había guardado silencio debido a los estigmas sociales, especialmente en el contexto de una cultura predominantemente machista como la latina.

“Los hombres latinos somos muy machistas para reconocer cuando fuimos violados”, afirmó. “Pero desde el momento en que decimos que no, que estamos borrachos, ya es un abuso sexual, lo haga quien lo haga”.

El actor, conocido por su trayectoria en telenovelas y también por su mediático conflicto legal con la actriz Marjorie de Sousa, con quien tiene un hijo, explicó que sus experiencias no se limitaron a un solo caso.

Señaló que en más de una ocasión expresó su negativa a tener relaciones sexuales, pero su decisión fue ignorada. “He estado en situaciones donde he dicho que no, ellas sabiendo que no quería, y terminé teniendo relaciones sin querer”, relató.

Gil también dijo sobre cómo el machismo puede silenciar a los hombres que atraviesan este tipo de situaciones. “En ese momento dije: ‘Sí, estuvo rico, cool, sabroso, pero sí fui abusado’”, expresó, subrayando que el consentimiento debe ser claro, incluso para los hombres.

Su testimonio ha generado un amplio debate en redes sociales sobre la violencia sexual masculina, un tema que rara vez se visibiliza en el ámbito público. Especialistas en salud mental y derechos humanos han destacado la importancia de abrir espacios donde los hombres también puedan compartir sus experiencias de abuso sin miedo al juicio o al estigma.